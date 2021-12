Servidores federais aposentados têm até 31 de dezembro para realizar a prova de vida - Reprodução

Servidores federais aposentados têm até 31 de dezembro para realizar a prova de vidaReprodução

Publicado 08/12/2021 17:20 | Atualizado 08/12/2021 17:24

Brasília - Os servidores públicos federais aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis do Executivo federal que não realizaram a prova de vida entre janeiro de 2020 a setembro de 2021 têm prazo até 31 de dezembro para efetivar a comprovação junto ao governo federal. Quem não cumprir com a obrigação até o fim do ano terá o pagamento do benefício ou provento suspenso.



Para realizar a prova de vida, os beneficiários podem comparecer presencialmente a uma agência do banco onde recebe o pagamento, munido de documento de identificação com foto; Fazer o procedimento pelo celular, se tiver a biometria (identificação digital) cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Neste caso, é necessário ter os aplicativos SouGov.br e Gov.BR instalados no dispositivo móvel.



A prova de vida é um procedimento previsto em lei para evitar fraudes e pagamentos indevidos e deve ser feita uma vez por ano, no mês do aniversário do beneficiário.