Mais da metade dos brasileiros pretendem reduzir os custos com a ceia em relação ao ano passado - Marcos Porto/Agência O Dia

Mais da metade dos brasileiros pretendem reduzir os custos com a ceia em relação ao ano passadoMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 11/12/2021 07:00

Rio - Os cortes suínos e o frango inteiro são fortes concorrentes para levarem o posto de protagonista na mesa da ceia de Natal dos Brasileiros este ano, tendo em vista que 31% da população não pretende investir no bacalhau, conforme mostrou um levantamento realizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj). Isso porque, segundo o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o valor cobrado pela carne de porco subiu 2,88% nos últimos meses, 12 meses, ficando abaixo da inflação oficial do país, que ficou em 10,73% no mesmo período.

Em comparação com o frango inteiro, que teve um aumento de 24,28%, no mesmo intervalo de tempo, os cortes suínos devem pesar menos no bolso do consumidor. O bacon, que registrou a maior alta nos últimos 12 meses (7,82%) ainda ficou abaixo da inflação, assim como o lombo (4,36%), o carré (3,55%) e a costela (0,18%). O pernil, que já é mais utilizado pelos brasileiros na data, foi o único que registrou uma diminuição de -1,27% no valor, se tornando uma opção interessante para quem quer economizar.

"A média dos cortes suínos subiu 2,88%, nos últimos 12 meses, bem abaixo da inflação média. Já a carne de frango subiu quase 25% no mesmo período. Inclusive, alguns cortes suínos tiveram até o seu preço reduzido, em relação ao ano passado. Os dois grupos chegaram a ter um aumento no ano passado, devido às questões climáticas que encareceram a produção da soja e do milho utilizada de alimento para estes animais. Isso, sem citar a alta do diesel e da energia, que também influenciam no preço final. Esse ano, porém, a produção suína ficou mais barata e essa redução de custo já está refletindo no valor repassado ao consumidor", explicou o economista do IBRE-FGV, Matheus Peçanha.

No entanto, o setor das carnes não é o único que os consumidores pretendem reduzir os custos. Ainda de acordo com a pesquisa da Asserj, 37,9% das pessoas indicaram que não pretendem gastar comprando nenhum tipo de bebida alcoólica, enquanto para 47,1% dos consumidores, a festa será regada a cerveja ou vinho (34,6%). A reunião também será pequena para 70% das pessoas, com no máximo, 10 convidados. Esse movimento é reflexo da intenção de mais da metade dos brasileiros que pretendem gastar entre R$ 100 e R$ 300 para compor a mesa.



"A ceia de Natal de 2021 será fortemente influenciada pela inflação alta e pela desvalorização cambial. Itens tradicionais ficaram bem mais caros e devem determinar uma mudança na mesa do brasileiro. Os preços mais altos das carnes bovina, de ave e do bacalhau podem forçar a fazer uma ceia mais econômica", analisou o economista Gilberto Braga, que deixou uma orientação: "A carne de porco está em média 10% mais barato do que em 2020 e fica como uma dica de produto substituto para a ceia. Há pedaços já temperados dos tradicionais pernil e lombinho, mas há agora o filé mignon, o contrafilé e o ossobuco suíno, por exemplo".



Então, para facilitar a vida dos cariocas que ainda precisam ir às compras, O DIA separou ofertas dos setores de aves e suínos nos principais supermercados da cidade. Confira:



Guanabara



A rede de supermercados Guanabara está com uma variedade de ofertas de cortes suínos até o dia 14 de dezembro. Destacam-se o Lombo Bella Ceia Pif Paf kg R$ 23,98/kg; Lombo suíno temperado Rainha R$ 22,98/kg; Lombo suíno congelado Sadia R$ 21,98/kg; Tender bolinha Rica kg R$ 35,98/kg; Alcatra suina temperada Rainha R$ 22,98/kg; Sobrepaleta suína Rainha R$ 21,98/kg; Paleta Suína Rainha R$ 14,99/kg; Costela suína Bella Ceia Pif Paf R$ 23,98/kg e Picanha suína Bella Ceia Pif Paf R$ 23,98/kg.



As aves também ganharam descontos no Guanabara. Entre as principais ofertas estão à Ave Fest Rivelli R$ 13,98/kg; Ave Fiesta Seara R$ 21,48/kg (na compra de uma ave Fiesta Seara leve grátis uma lasanha Seara 600g); Ave Supreme Sadia Assa Fácil R$ 19,98/kg; Ave Bella Ceia Pif Paf R$ 15,98/kg; Briscker Rezende temperado R$ 15,98/kg; Chester Perdigão R$ 22,98/kg (na compra de um chester Perdigão leve grátis uma lasanha Perdigão 600g); Chester Assa Fácil Trad. ou pesto Perdigão 24,98/kg; Peru Sadia tradicional 23,98/kg; Peru temperado Perdigão R$ 22,98/kg e Peru temperado Rezende R$ 21,48/kg.



Mundial



Nos supermercados Mundial, os setores de suínos e aves também têm ofertas. Vale destacar o Chispe Salgado R$ 6,99/kg; Orelha Salgada R$ 6,99/kg; Barriga Suína aperitivo Seara 800g R$ 18,90; Linguiça de pernil suíno congelada Vpj Romana 500g R$ 17,50; Copa lombo em cubos Sadia 400g R$ 8,50; Sobrecoxas de frango p/ churrasco Na Brasa 800g R$ 14,50 e Lombo em cubos Sadia 400g R$ 10,90.



Prezunic



Clientes do Prezunic também ganham descontos especiais no Pernil Seara Reserva, que sai a R$ 10,90/kg e em aves natalinas, com preços a partir de R$ 12,99/kg. Essas ofertas são válidas para clientes membros do Clube Prezunic. Para fazer parte, basta baixar o aplicativo "Prezunic" e cadastrar o CPF gratuitamente.