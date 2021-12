Pagamentos do Auxílio Brasil seguem o calendário habitual do extinto Bolsa Família, conforme o número final do NIS - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Pagamentos do Auxílio Brasil seguem o calendário habitual do extinto Bolsa Família, conforme o número final do NISMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 20/12/2021 08:32

Rio - A Caixa paga, nesta segunda-feira, 20, o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 7. Vale lembrar que os pagamentos seguem o calendário habitual do extinto Bolsa Família, conforme o número final do NIS. O calendário deste mês terminará no dia 23 para os integrantes do programa de distribuição de renda com final de NIS 0.



Desde a implementação do Auxílio Brasil, o governo estabeleceu que o cartão do Bolsa Família continua funcionando para sacar o pagamento. As famílias que já recebiam o recurso pela Poupança Social Digital, no aplicativo Caixa Tem, também podem receber o crédito em conta e podem movimentar o valor pelos meios digitais.



Todas as informações de pagamento como: a disponibilidade, valores, datas e a composição das parcelas do benefício podem ser consultadas tanto pelo aplicativo "Auxílio Brasil", quanto pelo aplicativo "Caixa Tem". No caso do app próprio do benefício, basta fazer o login com o CPF e a senha utilizada na antiga plataforma do Bolsa Família. O atendimento aos beneficiários também continuará o mesmo, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h.







"Conversei abertamente com o presidente Bolsonaro e com o ministro Anderson Torres. O presidente pega categorias que acha que são favoráveis e fala que quer fazer reestruturação de cargos, e sugeri fazer na reforma administrativa. Agora uma porção de gente vai pedir reposição salarial também, e isso é uma ameaça. Vai virar bagunça, cuidado", afirmou. O ministro da Economia, Paulo Guedes, alertou na última sexta-feira, 17, que aumentos para o funcionalismo são "uma ameaça para o futuro" . Segundo ele, se inflação continuar subindo, Auxílio Brasil vai acabar tendo que subir de R$ 400 para R$ 600 ou R$ 800."Conversei abertamente com o presidente Bolsonaro e com o ministro Anderson Torres. O presidente pega categorias que acha que são favoráveis e fala que quer fazer reestruturação de cargos, e sugeri fazer na reforma administrativa. Agora uma porção de gente vai pedir reposição salarial também, e isso é uma ameaça. Vai virar bagunça, cuidado", afirmou.

Calendário de pagamentos

NIS 1 - 10 de dezembro

NIS 2 - 13 de dezembro

NIS 3 - 14 de dezembro

NIS 4 - 15 de dezembro

NIS 5 - 16 de dezembro

NIS 6 - 17 de dezembro

NIS 7 - 20 de dezembro

NIS 8 - 21 de dezembro

NIS 9 - 22 de dezembro

NIS 0 - 23 de dezembro