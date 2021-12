Busca por financiamento no Brasil caiu 8% em novembro, na comparação com outubro (alta de 8%) - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 28/12/2021 11:24

Neste fim de ano, a alta da inflação, para quase 70% dos brasileiros entrevistados, está impactando na alimentação e no consumo diário das famílias, e ainda 42% avaliam que o principal impacto da inflação é no preço do combustível.



A quarta edição do Radar Febraban da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostra também que, em caso de melhora da situação financeira e de sobra de recursos do orçamento doméstico, a principal opção de investimento dos respondentes é a compra de imóvel: 35%, sendo este o maior percentual desde o início da série histórica da pesquisa.

Em seguida, vêm os investimentos bancários (22%), a reforma da casa (18%) e a aplicação na poupança (18%). recente alta da inflação prejudica a alimentação e o consumo diário, para a quase 70% dos brasileiros neste final de 2021 e 42% avaliam que o principal impacto da inflação é no preço do combustível.

Realizada no período de 19 a 27 de novembro, com 3 mil entrevistados em todas as cinco regiões do país, a quarta edição do Radar Febraban avaliou a evolução da expectativa dos brasileiros sobre os seguintes temas e apresenta ainda um recorte regional: situação da economia e consumo, bancos, Pix e golpes e tentativas de golpes.

A pesquisa se soma ao Observatório Febraban e à Febraban News, criados em 2020, como instrumentos para estreitar o diálogo do setor bancário com os brasileiros, tornando-se polo de notícias, conteúdo e ponto de encontro de debate.



“A pesquisa mostra que a percepção sobre a inflação tem peso relevante pelo impacto direto no poder de compra e na qualidade de vida da população, mas por outro lado, sugere ainda que o desejo dos consumidores em comprar imóvel em 2022 pode animar o setor imobiliário no próximo ano”, aponta o cientista político e sociólogo Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE), responsável pela pesquisa.



A seguir, alguns pontos da quarta edição do Radar Febraban:



Impacto da inflação



- 69% avaliam que a inflação está impactando principalmente o consumo de alimentos e outros produtos de abastecimento doméstico.

- 42% apontam que o principal impacto da inflação é no preço do combustível.

- 19% consideram que a inflação impacta, sobretudo, o pagamento de serviços de saúde e remédios.

- 8% juros do cartão de crédito

- 6% passagem de transporte público

- 5% pagamento da escola, faculdade ou outros serviços de educação

- 4% compra de veículos e imóveis

Consumo



O desejo de comprar um imóvel continua crescendo entre os brasileiros. No caso de melhora da situação financeira e sobra de recursos do orçamento doméstico, a principal opção de investimento dos entrevistados seria a compra de imóvel: 35%, sendo este o maior percentual desde o início da série histórica. Seguem-se a essa alternativa:



22% - investimentos bancários;

18% - reforma da casa (18%), poupança;

17% - investimentos em educação pessoal e da família;

13% - fazer ou melhorar o plano de saúde;

10% - viajar;

7% - comprar carro;

3% - comprar moto;

2% - comprar eletrodomésticos e eletrônicos.



Avaliação dos bancos



A confiança nos bancos manteve o bom patamar de setembro, próximo a 60%. Apesar de algumas oscilações, permanece elevada a percepção da contribuição positiva dos bancos para o desenvolvimento da economia, a geração de empregos, a ajuda ao país e às pessoas no enfrentamento da crise sanitária.



Com resultado bastante próximo ao dos bancos, a confiança nas fintechs sofreu inflexão de 3 pontos, saindo de 59% para 56%. Quanto às empresas privadas em geral, a confiança também apresentou estabilidade: 54%, mesmo resultado de setembro.



Da mesma forma, a percepção de contribuição positiva dos bancos para o desenvolvimento da economia brasileira saiu de 61% em setembro para 58%, acompanhando a estabilidade da confiança e mantendo-se acima do patamar registrado no primeiro semestre de 2021.



Quanto à geração de empregos, 51% percebem uma contribuição positiva dos bancos, o que representa uma diminuição de 3 pontos em relação à onda anterior (54%). Ainda assim, o patamar atual mantém-se mais favorável que o de março (40%) e junho (43%).



Permanece crescente a percepção de contribuição positiva dos bancos para ajudar o país, a população e seus clientes a enfrentarem a crise do coronavírus: 58% em dezembro, contra 57% em setembro, 52% em junho e 45% em março.



Um contingente de 48% reconhece uma contribuição positiva dos bancos na melhoria da qualidade de vida das pessoas, praticamente o mesmo resultado de setembro (49%).



O nível de satisfação da população bancarizada com o atendimento prestado pelos bancos se manteve praticamente no mesmo patamar de setembro, indo de 71% para 70% -- muito satisfeitos 11% e satisfeitos 59%. Na outra ponta, 27% dos entrevistados dizem-se insatisfeitos com o atendimento bancário -- muito insatisfeitos (7%) e insatisfeitos (20%).





Pix



Desde a implantação do Pix, sua aprovação teve crescimento expressivo, de 9 pontos, passando de 76% para 85% e já tem a adesão de 71% dos brasileiros.



Entre os jovens de 18 a 24 anos, a aprovação ao Pix alcança quase a totalidade dos respondentes (99%).

Na faixa de 25 a 44 anos, esse número fica no patamar de 90% ou mais também na faixa de 25 a 44 anos (96%).

Entre quem tem ensino médio (90%) e ensino superior (92%); e na faixa de renda de mais de 5SM (90%).

Os que têm 60 anos ou mais mostram-se os menos entusiasmados com o Pix, com aprovação, ainda assim muito alta, de 65%, e desaprovação de 22%.





Golpes e tentativas de fraude



O número de brasileiros que já foram vítimas desse tipo de crime manteve-se estável no comparativo entre o levantamento de setembro (21%) e o atual (22%). O público com mais de 60 anos o mais vulnerável (30%).



Dentre os que foram vítimas ou sofreram tentativa de golpe, pouco mais de dois terços (69%) nunca caíram na fraude, ao passo que 30% chegaram a cair e a perder dinheiro.



A clonagem de cartão de crédito ou troca de cartões (48%, 2 pontos a menos que em setembro) segue como o golpe mais comum.

Chama atenção o expressivo aumento do golpe da central falsa, em que alguém pede seus dados por telefone: de 18% em setembro para 28% em dezembro. Esse tipo de ocorrência é mencionado principalmente na faixa de 45 a 59 anos (39%).

Em terceiro lugar, destaca-se o golpe do WhatsApp, em que alguém se passa por um conhecido solicitando dinheiro: 24% (3 pontos a mais que em setembro). Há ainda 5% que citam o golpe do leilão da loja virtual falsa, mais frequente entre jovens de 18 a 24 anos (14%).



O papel informativo do setor bancário no alerta e orientação aos consumidores em relação aos golpes é destacado por mais da metade dos entrevistados que já receberam materiais de comunicação de bancos e outras entidades a esse respeito.



É praticamente unânime (96%) a atribuição de importância a esse tipo de informação para a prevenção e combate a tais ocorrências.