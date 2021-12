Oportunidades na Rede D'or - Reprodução

Oportunidades na Rede D'orReprodução

Publicado 28/12/2021 08:00

Rio - O fim do ano costuma ser uma época em que há a abertura de muitas vagas temporárias. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), neste fim de ano, a expectativa é que sejam geradas ao menos 89,4 mil vagas deste tipo. Efetuada a recolocação no mercado de trabalho, mesmo que por um período determinado, muitos trabalhadores passam a almejar a tão sonhada efetivação.

Para a especialista em Desenvolvimento Humano e de Carreiras, Susanne Andrade, a contratação de um temporário percorre três pontos: atitude colaborativa, curiosidade para aprender e se mostrar interessado nas pessoas. "Quando a gente se mostra interessado nas pessoas de maneira genuína e autêntica, nós ganhamos porque esse é um grande caminho para conquistar novas oportunidades. Eu diria que um profissional com essa atitude, mesmo que ele esteja de maneira temporária ali, está adubando o terreno da carreira dele, está abrindo portas para novas oportunidades na empresa onde está ou em outra, por meio de indicação", aponta.

Já o especialista em Gestão de Carreiras da Mycareer, Daniel Stolses, destaca que o temporário deve se preocupar em conhecer a cultura da empresa e alinhar as expectativas e funções do cargo. "Por cultura quero dizer como a empresa se comunica com seu mercado consumidor, quais são os valores da companhia, processos, normas e objetivos. Por alinhar as expectativas é ter certeza do que se espera de você e sua função dentro da organização, suas obrigações, como será medido seu resultado, como é a comunicação com seu empregador e possíveis clientes. Sem esquecer da disponibilidade e comprometimento, esta última um dos comportamentos mais bem avaliados pelos gestores", diz.

Outro ponto destacado por Stolses é o que um temporário não deve fazer de maneira nenhuma. Segundo ele, o temporário não pode acreditar que não precisa se comprometer com a empresa, ou ainda não se importar com seu desempenho. "Tem que sempre ter em mente a possibilidade de ser contratado ou mesmo vir a prestar serviço novamente como temporário no futuro", comenta.

Stolses também dá dicas de como ser prestativo sem parecer inconveniente. "Volte mais uma vez na questão de saber exatamente suas obrigações, tentar desempenhar da melhor forma possível estas funções. Conhecer um pouco das outras funções também é algo interessante, pois assim observando o que precisa ser feito é mais fácil ser assertivo na hora de se mostrar prestativo", aconselha.

Por fim, Susanne Andrade dá um toque sobre os cuidados com a aparência e a imagem que o profissional quer passar. "Pergunte se existe algum padrão na empresa. Assim, você vai demonstrar respeito e também vai saber se existe alguma forma de se vestir ou de se comportar. Além disso, perguntar sobre isso faz você entender se é necessário usar uma roupa mais formal ou informal", comenta.

Andrade também destaca a questão da autênticidade."Hoje as empresas respeitam a diversidade na maneira de se vestir. Então, procure buscar o equilíbrio entre o que você observou e perguntou e sua forma de ser. Se sua sintonia combinar com a cultura da empresa, é possível deixar sua marca também através da roupa, sendo você em primeiro lugar", finaliza.