Publicado 23/12/2021 19:39

Brasília - A Controladoria-Geral da União (CGU) lançou nesta quinta-feira (23) edital para concurso público. São 375 vagas, sendo 300 para o cargo de auditor federal de finanças e controle (AFFC) e 75 para o cargo de técnico federal de finanças e controle (TFFC). Atualmente, há na CGU 1.578 cargos de AFFC e 273 de TFFC ocupados. O cargo de auditor não exigirá formação específica, apenas nível superior.

A jornada de trabalho dos servidores da CGU é de oito horas diárias e carga horária de 40 horas semanais. Os valores iniciais do subsídio dos cargos da Carreira de Finanças e Controle são de R$ 19.197,06 para auditor federal de finanças e controle e R$ 7.283,31 para técnico federal de finanças e controle.

As inscrições estarão abertas no período do dia 3 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022. A realização do certame acontecerá no dia 20 de março para ambos os cargos e ficará a cargo da Fundação Getulio Vargas.

As provas serão realizadas em Brasília, Porto Alegre, Recife, São Paulo e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas. O prazo de validade do concurso público é de dois anos.