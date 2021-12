Prazo para aproveitar mutirão de renegociação termina no dia 30 - Reprodução/ Internet

Publicado 28/12/2021 14:34

Rio - Clientes do Banco do Brasil interessados em renegociar dívidas têm até esta quinta-feira, 30, para aproveitar o mutirão promovido pelo banco. Até esta data, os descontos chegam a até 95%, para liquidação à vista de dívidas vencidas. Também estão disponíveis descontos nas taxas de juros e prazo de até 100 meses para renegociação a prazo de operações vencidas. O prazo é o mesmo para quem quiser aproveitar a campanha Você no Azul 2021 da Caixa Econômica.

Todos os clientes que estiverem com dívidas vencidas e não pagas podem procurar o Banco para buscar uma solução adequada a sua capacidade de pagamento. As condições estão disponíveis para clientes pessoa física, produtor rural e pessoa jurídica, que possuam dívidas inadimplidas oriundas de operações de crédito pessoal, cartão de crédito, cheque especial e outras.



Os clientes podem acessar as agências do Banco para renegociar suas dívidas e também os canais digitais: site, App, WhatsApp (61 4004-0001) e pela Central de Atendimento (4004-001 / 0800 729 0001).

O mutirão teve início no dia 6 de dezembro e, desde então, mais de 42 mil operações foram realizadas, totalizando R$ 634 milhões renegociados em todo o país.



Caixa Econômica



Na campanha da Caixa Econômica, que oferece condições especiais a clientes da Caixa para a liquidação de contratos comerciais em atraso, tem descontos que podem chegar até 90% do valor da dívida. As condições variam conforme o perfil do crédito contratado e atraso.



São mais de 3,6 milhões de pessoas físicas e 350 mil empresas que têm a oportunidade de regularizar suas dívidas na ação.



Os clientes podem negociar suas dívidas sem sair de casa por meio dos sites: Renegociar e Negociar Dívidas pelos telefones 4004 0104 (capitais) e 0800 104 0104 (demais regiões), opção 5; e WhatsApp, pelo número 0800 104 0104, opção 3. As condições também estão disponíveis no Twitter e pelo Messenger do Facebook.



Os clientes também encontram as condições especiais da campanha nas unidades lotéricas para quitação de valores até R$ 5 mil, informando o CPF e intenção de pagamento da dívida Você no Azul.



Até a semana passada, no dia 7, R$ 3 bilhões em dívidas haviam sido liquidadas, com a regularização de 405.574 contratos comerciais de mais de 304 mil clientes pessoas físicas e jurídicas.