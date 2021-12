Servidores estaduais vão receber salário de dezembro nesta quinta-feira - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 28/12/2021 17:09

Rio - Servidores, aposentados e pensionistas do governo do Estado do Rio vão receber o salário de dezembro de forma antecipada nesta quinta-feira. O pagamento que estava previsto para janeiro, será depositado para o funcionalismo ainda essa semana, conforme informou o governador Cláudio Castro.



"O pagamento de dezembro, que seria feito até o décimo dia de janeiro, será pago dia 30 de dezembro. Ou seja, o estado quita todas as folhas dentro do ano. É um marco histórico para o estado. São 14 folhas dentro deste ano, mostrando que realmente a gente tem conseguido dar um novo passo rumo a uma economia mais forte, mais saudável. Certamente é um grande anúncio. Você servidor, você servidora, já pode contar que dia 30 de dezembro será pago o salário de dezembro dentro do mês de dezembro", afirmou Castro.

Ao todo, somando os depósitos dos salários de novembro, segunda parcela do décimo-terceiro e o salário de janeiro, serão injetados na economia fluminense cerca de R$ 4,46 bilhões neste fim de ano, período de grande movimentação nos setores de comércio e serviços em todo o estado.



"A gestão das finanças do estado de forma responsável vem garantindo os salários em dia e com antecipação. Estamos chegando ao final do ano mantendo o nosso planejamento", acrescentou o secretário de Estado de Fazenda, Nelson Rocha

Para o ano que vem, os servidores também podem esperar um reajuste salarial de aproximadamente 10% para todo o funcionalismo público, incluindo pensionistas, aposentados e inativos, a partir do pagamento de fevereiro do ano que vem. Isso porque, Castro afirmou que, após sete anos sem reajuste, a correção será aplicada a partir do salário com vencimento em janeiro, que será depositado no início de fevereiro.



"O salário de janeiro, no começo de fevereiro, já terá reajuste de mais de 10% para todo mundo, depois de sete anos sem reajuste, vamos dar para todo funcionalismo, é uma conta de R$ 3 bilhões por ano", afirmou o governador.



Além do aumento salarial, o chefe do Executivo estadual ainda prometeu um reajuste no auxílio alimentação. Ele ainda falou sobre a data de pagamento dos salários.



“O que a gente está falando aqui é de dedicação, honra e de vida, e não dá para falar isso e não cuidar do policial. Já conversei com o delegado Carlos Augusto, isso é uma promessa minha, ano que vem vai ter o reajuste da alimentação de vocês. Óbvio que vai ter. Tem uma série de vitórias que a gente tem que ir galgando no dia a dia. Ano que vem acabou esse negócio de 10° dia útil, você tem o direito de saber quando vai receber”, concluiu.