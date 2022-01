Adolescentes do Complexo de São Carlos participam na seleção para vagas de estágio e do programa Jovem Aprendiz - Divulgação

Publicado 13/01/2022 18:19

Rio - O ano de 2022 começou boas perspectivas para 21 jovens moradores do Complexo do São Carlos. Na manhã desta quinta-feira, os estudantes que cursam o Ensino Médio foram selecionados para disputar vagas de estágio e Jovem Aprendiz, oferecidas em uma ação conjunta entre a Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) e o Instituto Flávia Alessandra Capacitando o Cidadão.

As oportunidades de estágio foram para atuar em call center e como Jovem Aprendiz em comércio e varejo e na área administrativa. Os inscritos foram captados e direcionados pela Associação de Moradores do São Carlos, que realizou o cadastro nas oportunidades.



Na ocasião, a JUVRio e o instituto orientaram os participantes da seletiva em um treinamento completo para as vagas disponíveis. Os jovens receberam informações úteis sobre documentação, postura, atenção, fluência, oratória e como realizar uma dinâmica de grupo. Os jovens selecionados para concorrer às vagas, caso sejam efetivados, deverão comprovar que estão matriculados em qual ano do Ensino Médio com, no mínimo, 75% de frequência.



Essa experiência ocorreu inicialmente entre dezembro de 2021 e o começo de janeiro deste ano, na Vila Cruzeiro e na Vila Kennedy, zona norte e oeste do Rio, respectivamente. Pedro Gabriel dos Santos, de 17 anos, foi um dos jovens da Vila Cruzeiro que participou do treinamento e conseguiu sua primeira ocupação. O rapaz, que estuda no 1º ano do Ensino Médio, garantiu que é bom aluno, não falta e que está empolgado no estágio que faz em um restaurante perto de casa.



"Quando eu soube que havia sido efetivado, fiquei muito feliz. Todo mundo quer uma chance, uma forma honesta de ganhar dinheiro e viver com dignidade. E isso foi proporcionado para a gente. Todo dia eu aprendo um pouco e vai ser fundamental para começar no mercado de trabalho", disse.



A próxima edição do treinamento e encaminhamento para o mercado de trabalho promovido pela JUVRio em parceria com o Instituto Flávia Alessandra Capacitando o Cidadão será anunciada por meio das redes sociais da secretaria (@juvrio).