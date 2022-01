Mega-Sena pode pagar R$ 36 milhões neste sábado, 29 - Foto: reprodução internet

Foto: reprodução internet

Publicado 28/01/2022 19:03 | Atualizado 28/01/2022 19:04

A Mega-Sena pode pagar R$ 36 milhões neste sábado, 29. O sorteio do concurso 2.449 será realizado a partir das 20h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal CAIXA no YouTube.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal do concurso 2.449 e aplique os R$ 36 milhões na Poupança da CAIXA, receberá R$ 225,5 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir no mercado de automóveis, poderá adquirir uma frota de 136 carros elétricos com autonomia de 400 km ao custo de R$ 264,7 mil cada.

Dupla Sena:

A Dupla Sena também permanece acumulada e tem prêmio estimado em R$ 3,4 milhões na faixa principal pelo concurso 2.328 deste sábado, 29. Com apenas um bilhete, o apostador dobra as chances de ganhar. São dois sorteios por concurso e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.