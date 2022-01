Banco PAN passa a abrir contas pelo WhatsApp - Foto: Divulgação.

Banco PAN passa a abrir contas pelo WhatsApp Foto: Divulgação.

Publicado 28/01/2022 18:00 | Atualizado 28/01/2022 18:03

O Banco Pan passa a abrir contas pelo WhatsApp a partir desta desta sexta-feira, 28. De acordo com o banco, o objetivo é prestar um atendimento ao cliente de forma "mais simples e intuitiva".

O processo é automatizado em três fases. Ao final de cada etapa, o cliente valida as informações concedidas antes de prosseguir, como forma de redobrar a segurança no atendimento. Após a conclusão, os clientes são direcionados ao aplicativo do Banco Pan para envio dos documentos.



"Nosso objetivo é aprimorar cada vez mais a experiência dos nossos serviços. Atualmente, 43% dos atendimentos do Pan são realizados via chat e nosso compromisso é seguir investindo na comodidade dos nossos clientes em resolver tudo na palma da mão", explica Pedro Poli Romero, Superintendente Executivo do Banco Digital do Pan.



Para acessar o serviço, é necessário enviar a mensagem "Quero abrir uma conta" para o WhatsApp oficial do banco, pelo número (11) 3264-5998.