Ministério também vai selecionar 1.830 nomes para cadastro reserva Reprodução

Publicado 28/01/2022 16:36

O Sindicato de Vigilantes do Rio (SindVigRio), anunciou nesta sexta-feira, 28, que firmou, ontem, 27, um novo acordo que prevê que um reajuste salarial de 10,16%, que representa as perdas da inflação medida pelo INPC do período de 1º de janeiro – data base da categoria – a dezembro de 2021. Cerca de 25 mil vigilantes do município do Rio serão beneficiados com o aumento.

O vigilante patrimonial agora passa a ganhar, com a periculosidade, R$ 2.160,88 e o vigilante de escolta passa a receber R$ 2.809,14, incluindo o adicional de periculosidade. Já o tíquete refeição/alimentação do patrimonial subiu para R$ 31,95, por dia trabalhado, e o auxílio refeição/alimentação da Escolta Armada foi para R$ 34,15.

Outro avanço na Convenção deste ano foi assegurar aos vigilantes de 12 Horas o aumento do valor da diária de eventos para R$ 160,83, mais lanche misto, fruta e bebida. E diária de R$ 137,70 para os vigilantes de 10 Horas incluindo lanche misto, uma fruta e bebida. Para o vigilante de eventos também foi concedido o tíquete refeição.

Maioria das categorias teve reajuste abaixo da inflação

Segundo o presidente do Sindicato dos Vigilantes, Antonio Carlos Oliveira, além do reajuste de 2022, o Sindicato garantiu nas negociações todos os direitos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho para 2023. “Importante ressaltar que, segundo pesquisa do DIEESE, poucas categorias conseguiram negociar a reposição integral da inflação, o que confirma a grande vitória da categoria vigilante”, diz Antonio Carlos, acrescentando que apenas 36,6% dos sindicatos conseguiram reajustes iguais aos índices de inflação – a maioria ficou abaixo dos índices inflacionários.