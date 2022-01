Resgate de dinheiro disponibilizado pelo Banco Central é usado como isca por golpistas - Reprodução de Internet

Publicado 28/01/2022 13:40 | Atualizado 28/01/2022 15:02

Rio - O resgate de quantias remanescentes em contas antigas, disponibilizado recentemente pelo Banco Central , já tem sido utilizado por criminosos digitais como isca para a aplicação de golpes. De acordo com a empresa de segurança digital Axur, páginas e aplicativos falsos para consultas de valores foram criadas para roubar dados.

O mais novo golpe da praça funciona da seguinte maneira: o fraudador entra em contato com a vítima, através de ligação telefônica ou mensagem de WhatsApp, e diz que ela tem dinheiro a receber. Para ter direito a quantia, o golpista informa que a vítima precisa clicar em um link enviado por e-mail ou aplicativo de mensagens.



"As páginas falsas são criadas para coletar dados pessoais como CPF, senha e dados bancários, e foram identificas por meio de sites de phishing e ligações que as pessoas estavam recebendo", relata o Head de Cyber Threat Intelligence da Axur, Thiago Bordini.

Para se resguardar e evitar cair em armadilhas, Bordini aconselha que o consumidor busque informação em fontes oficiais e não forneça seus dados para qualquer pessoa ou em qualquer plataforma. "É importante que o consumidor sempre se informe através dos sites oficiais do governo, especialmente em situações de planos, auxílios e fundos de garantia. Uma característica muito peculiar das páginas falsas é que o endereço delas não termina com “.gov.br”, que é sempre a terminação dos sites oficiais do governo. Além disso, é importante não confiar em links recebidos via WhatsApp, SMS, e-mail ou ligações telefônicas, que normalmente solicitam um cadastro, pois esse não é um procedimento padrão do governo", frisa.

O especialista também recomenda cautela quando o usuário pensar em informar seus próprios dados em aplicativos. "No caso de aplicativos, também vale ficar atento ao desenvolvedor do app. Por exemplo, caso o desenvolvedor de um app do fundo de garantia não seja o governo, já é um grande sinal de alerta. Isso pode ser verificado nas informações do aplicativo", ensina.