Publicado 28/01/2022 20:32

Auditores fiscais da Receita Federal protocolaram nesta sexta-feira, 28, um manifesto contra o sucateamento da instituição. Segundo a nota, divulgada pelo Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindfisco), as alegações de que faltam recursos não procedem.

No documento, obtido pelo O Dia, Chefes das dez equipes regionais especializadas no combate a fraudes tributárias afirmam que os cortes no orçamento do órgão, na prática, irão “inviabilizar o combate a fraudes”.

A nota ainda questiona à quem interessa a inviabilização dos serviços prestados pelos auditores.

"A quem interessa inviabilizar o combate a sonegação de organizações criminosas que identifica

fraudes bilionárias contra os cofres públicos? A quem interessa não combater a concorrência desleal e

desequilíbrio econômico provocado por práticas tributárias criminosas? A quem interessa que não sejam

identificados casos de corrupção, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, evasão de divisas entre outros? Com certeza, não interessa à sociedade brasileira. Obviamente, não interessa aos contribuintes que pagam seus impostos regularmente. Acreditamos que também não interesse ao Estado brasileiro. Por isso, reiteramos ao governo brasileiro a necessidade de recompor o orçamento da Receita Federal e cumprir o acordo de 2016. E conclamamos a sociedade brasileira a pressionar para que os recursos sejam preservados de forma podermos prosseguir com o combate a sonegação de organizações criminosas."

A ideia do grupo é se reunir com o chefe do órgão, o secretário especial Júlio Cesar Vieira Gomes, para entregar o documento e tentar mobilizar mais uma vez a equipe econômica a tentar recompor o orçamento da Receita.