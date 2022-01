Presidente Jair Bolsonaro (PL) - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 30/01/2022 11:26

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (PL) irá ao Rio de Janeiro para divulgar detalhes do projeto de investimentos federais nas áreas de energia e infraestrutura nesta segunda-feira, 31. Além do mandatário, também estão previstas as presenças dos ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas e do governador Cláudio Castro. O anúncio vai ocorrer no Porto do Açu, em São João da Barra.

Na ocasião, também deve ser lançada a Pedra Fundamental da Usina Termelétrica GNA II, que vai gerar energia suficiente para abastecer 8 milhões de residências. Além disso, o Executivo também deve anunciar melhorias no acesso rodoviário ao Açu e a construção de uma ferrovia privada, que vai conectar o Porto do Açu à malha ferroviária nacional, possibilitando a criação de uma nova rota para a exportação da produção agrícola do país e o escoamento de gás natural para o interior.

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 6 bilhões nos três empreendimentos que, juntos, vão gerar mais de 70 mil empregos, diretos e indiretos, para a população, nos próximos cinco anos.