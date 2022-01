PMERJ convoca 338 candidatos aprovados em 2014 - Divulgação / PMERJ

PMERJ convoca 338 candidatos aprovados em 2014Divulgação / PMERJ

Publicado 28/01/2022 15:51

Rio - A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) publicou 338 nomes de candidatos que foram aprovados no concurso para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de 2014. A lista consta no Diário Oficial desta quinta-feira, 27, que traz, ainda, outros 17 nomes de concursados que conseguiram a aprovação após entrar com recurso judicial.

Segundo a corporação, 219 candidatos serão incluídos na próxima segunda-feira, 31. "Serão incorporados os candidatos remanescentes do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (CFSd/2014), conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 242, de 23 de dezembro de 2021", disse a nota.

"Através deste chamamento para composição da última turma de caráter regular, ocasião em que serão incluídos na Corporação 219 candidatos aprovados em todas as etapas, a Secretaria de Estado de Polícia Militar encerra o concurso, após cerca de sete anos de execução desde a publicação do Edital, em 05 de junho de 2014", acrescentou a PMERJ.