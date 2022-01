CEDAE realiza reparo emergencial de vazamento de água em tubulação de Meriti - Reprodução

Publicado 27/01/2022 11:22

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) vai promover mutirão presencial e de renegociação de dívidas com as concessionárias de água e esgoto que atuam em todo o estado. A campanha está prevista para ocorrer entre o dia 31 deste mês até o dia 4 de fevereiro.

Para o mutirão presencial, basta comparecer ao procon e também serão tratados de forma on line aqueles consumidores que já fizeram a inscrição para fazer a negociação virtual. Consumidores que tiverem qualquer conta vencida da Cedae, Prolagos, Zona Oeste Mais ou Águas do Rio, boleto atrasado há mais de 90 dias com a Águas de Juturnaíba ou Águas de Niterói, poderão negociar os débitos.



O mutirão presencial irá acontecer na sede do Procon-RJ, que fica na Avenida Rio Branco, nº 25, 5º andar, no Centro do Rio. Haverá atendimento também nos postos da autarquia localizados no Poupa Tempo de São João de Meriti, Duque de Caxias e Bangu. A distribuição de senhas acontecerá das 9h às 14h.



A Prolagos firmou o compromisso de parcelar os débitos em até 100 vezes, podendo oferecer até 50% de desconto. Contas atrasadas da Cedae, da Zona Oeste, da Águas de Juturnaíba e da Águas de Niterói poderão ser parceladas em até 60 vezes. Já a Águas do Rio, vai dividir as contas atrasadas em até 36 vezes na fatura ou em até 12 vezes no cartão de crédito. Os descontos e as formas de parcelamento concedidos pelas empresas serão analisados caso a caso.



Além de renegociar débitos, a Águas do Rio irá realizar outros atendimentos como solicitação de: religação, transferência de titularidade, instalação, troca de hidrômetros, entre outros.