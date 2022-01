Novas funcionalidades na página do Previ-Rio permitem acesso imediato aos boletos de pagamento - Agência O DIA

Publicado 31/01/2022 13:42 | Atualizado 31/01/2022 17:04





Caso o servidor ou o pensionista não possa comparecer, por algum motivo, a uma agência do Banco Santander, deverá consultar a página do instituto, no endereço:



Como nos anos anteriores, a prova de vida neste ano segue o método tradicional, ou seja, ordem de chamada mensal é pelo algarismo final de matrícula (Entende-se como “Final de Matrícula” o último algarismo antes do dígito verificador (ou sexto algarismo). Exemplo: 000.367-9 tem como final o algarismo 7 e como mês de recadastramento, julho). Rio - Os servidores inativos da prefeitura do Rio e os pensionistas do Funprevi, com final de matrícula 2, devem efetivar o recadastramento anual obrigatório a partir desta terça-feira, 1º. A prova de vida deve ser feita, exclusivamente, no Banco Santander, mediante apresentação de documento de identidade, válido em todo o território nacional, e a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), podendo ser feita em qualquer agência do País. O prazo termina no final do mês.Caso o servidor ou o pensionista não possa comparecer, por algum motivo, a uma agência do Banco Santander, deverá consultar a página do instituto, no endereço: http://www.rio.rj.v.br/web/previrio . Há a possibilidade também de entrar em contato com o Disque Servidor, no telefone: (21) 2599-4746, para que seja orientado sobre o procedimento a ser adotado.Como nos anos anteriores, a prova de vida neste ano segue o método tradicional, ou seja, ordem de chamada mensal é pelo algarismo final de matrícula (Entende-se como “Final de Matrícula” o último algarismo antes do dígito verificador (ou sexto algarismo). Exemplo: 000.367-9 tem como final o algarismo 7 e como mês de recadastramento, julho).

Os servidores e pensionistas com final de matrícula 1 que ainda não fizeram o procedimento também podem fazer no próximo mês. Com o avanço da pandemia da covid-19 causada pela variante ômicron, o Previ-Rio definiu que eles ainda podem comparecer a uma agência do Banco Santander para fazer a prova de vida.

"As pessoas com final 1 vão poder fazer o recadastramento em fevereiro também, sem o risco de suspensão do pagamento. Foi uma decisão desta segunda em função de possíveis dificuldades causadas pela pandemia neste mês", afirmou, em nota.



Nos próximos meses, o calendário seguirá em março, que será a vez dos aposentados e pensionistas com final de matrícula 3. Assim por diante, final 4, em abril, final 5 (maio), final 6 (junho), final 7 (julho), final 8 (agosto), final 9 (setembro) e o final 0, em outubro, quando termina a etapa.



Quando o servidor ou o pensionista possuir duas matrículas, o recadastramento deverá ocorrer no mês referente ao final de matrícula mais próximo ao início do recadastramento.

Calendário da prova de vida

Final de matrícula Mês de recadastramento



1 Janeiro



2 Fevereiro



3 Março



4 Abril



5 Maio



6 Junho



7 Julho



8 Agosto



9 Setembro



0 Outubro