Cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, ministros de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, da Cidadania, João Roma, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, além do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli - L ALVARENGA

Publicado 31/01/2022 18:32

O governador Cláudio Castro participou, na manhã desta segunda-feira, 31, do início dos testes operacionais do Polo GasLub, em Itaboraí, na Região Metropolitana. A ação representa o começo do recebimento de gás natural, etapa para a entrada em operação da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), ainda neste ano. Com isso, o estado deve receber investimentos que giram em torno de R$ 15 bilhões e gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos.

O estado do Rio é o maior produtor nacional de gás natural com mais de 88 milhões de metros cúbicos de participação diária. A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), além da participação do presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, os ministros de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, da Cidadania, João Roma, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, além do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.



"Gerar energia é a nossa vocação natural. O Rio de Janeiro é responsável por 63% da produção de gás natural do país e a parceria com a Petrobras no GasLub permitirá a implantação de um polo industrial atraente em Itaboraí, incentivando o desenvolvimento de uma cadeia produtiva de materiais e equipamentos do setor. Seguimos trabalhando para consolidar o estado como principal hub energético do Brasil e garantir uma economia mais sustentável, com geração de emprego e renda para a população fluminense", afirmou o governador Cláudio Castro.



"Parabenizo todos que trabalham na Petrobras pela dedicação e empenho a um dos principais símbolos do nosso país", disse o presidente Bolsonaro.



De acordo com a Petrobras, o Polo GasLub contará com o gasoduto de escoamento do pré-sal Rota 3 e a Unidade de Processamento de Gás Natural. A operação está prevista para o primeiro trimestre de 2022.



O projeto contempla a construção de uma Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) - com capacidade de processar até 21 milhões de m³ por dia - e a construção de um gasoduto de 355 km de extensão interligando as unidades de produção do pré-sal até a UPGN, sendo 307 km de trecho marítimo e 48 km de trecho terrestre, além do sistema de utilidades.



Início dos testes



Com o início dos testes, o Polo GasLub passou a receber gás natural não processado (gás rico), proveniente do Terminal de Cabiúnas. Quando a UPGN estiver em operação, além do gás do pré-sal da Bacia de Santos, receberá gás também dos demais ativos que utilizam o Sistema Integrado de Escoamento (SIE), via Projeto Integrado Rota 3 (PIR3).



Já estão funcionando a estação de tratamento de água, as subestações responsáveis pela distribuição da energia elétrica para o empreendimento, o Centro Integrado de Controle (CIC), os sistemas de utilidades auxiliares e o flare, local em que ocorre a queima de hidrocarbonetos para alívio.



"Mais que um conjunto de instalações e de unidades de processamento, estamos tratando de um projeto multipropósito de grande valor estratégico para o Brasil, que contribuirá para uma maior segurança energética nacional. O empreendimento vai gerar milhares de postos de empregos, impostos e tributos para a região de Itaboraí. O Polo GasLub faz parte do planejamento estratégico da Petrobras e terá a integração dos principais ativos do estado do Rio de Janeiro. Hoje, começa um cenário promissor para atração de novas indústrias da cadeia produtiva do setor", falou o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna.



Cessão de áreas



O governo do Estado do Rio de Janeiro assinou, em setembro do ano passado, um protocolo de intenções com a Petrobras para a cessão de áreas do Polo GasLub, que equivalem a 4.167 campos de futebol. O objetivo é explorar o potencial da infraestrutura do local para atrair grandes indústrias e viabilizar a retomada econômica no setor de óleo e gás no estado.