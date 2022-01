As interessadas no programa precisam estar inscritas no Auxílio Brasil ou no Cadastro Único (CadÚnico). A ação é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) - Rafael Campos

Publicado 28/01/2022 06:00

Rio - O governo do Rio irá abrir inscrições no dia 3 de fevereiro para o Desenvolve Mulher, um dos projetos que fazem parte do Cidade Integrada, programa do governo do estado para levar ações sociais, desenvolvimento econômico, infraestrutura e segurança para comunidades. Criado para mulheres com idades entre 16 e 30 anos e que são chefes de família, a iniciativa vai ofertar capacitação profissional com foco no empreendedorismo para permitir a geração de renda própria. Neste primeiro momento, serão cerca de 2 mil vagas em duas comunidades (Jacarezinho e Muzema).

Poderão participar as mães solos (com crianças até 10 anos) divorciadas e que sustentam a família. As interessadas no programa precisam estar inscritas no Auxílio Brasil ou no Cadastro Único (CadÚnico). A ação é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH).

"Sabemos que a população feminina das comunidades tem muito potencial, mas, muitas vezes, não tem uma porta de entrada no mercado de trabalho. O Estado está ajudando estas mulheres com serviços sociais, diálogo e cidadania. Nosso objetivo é capacitar até mil mulheres em cada uma das comunidades onde o Cidade Integrada chegar", disse o governador Cláudio Castro.

As inscrições vão de 3 a 23 de fevereiro, das 12h às 17h. As interessadas devem procurar os postos de inscrição nas duas comunidades: Praça da Concórdia, s/n, em Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, e no ambulatório São João Batista da Ordem de Malta, localizado na Estrada do Itanhangá, 270, na Muzema, na Zona Oeste.



"As mulheres são o arrimo dessas famílias e muitas vezes passam grande dificuldade para conseguir sustentar o lar. Os cursos de capacitação têm o potencial de mostrar um caminho para que elas possam gerar a própria renda", afirmou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.



Auxílio mensal de R$ 300



Quem participar de ao menos 75% das atividades do Desenvolve Mulher, estará habilitada para receber um auxílio mensal de R$ 300. A previsão é que as aulas comecem no dia 8 de março – Dia Internacional da Mulher.



Capacitação de tutores



Desde o último dia 17, os 18 tutores que vão atuar no Desenvolve Mulher estão passando por uma capacitação. Durante um mês, os profissionais da área de serviço social e educação têm aulas com equipes do Banco da Providência, responsável pela metodologia do projeto.



"Eu nasci para acolher. Eu acredito muito no projeto Desenvolve Mulher porque tem um potencial para mudar a vida destas mulheres. Será uma troca de experiências muito rica. Vai valer a pena, tanto para elas, quanto para nós, tutores", contou Vera Lúcia Miranda Domingos, de 57 anos.



Os tutores vão acompanhar as beneficiárias em todo o processo, desde a fase I – chamada de “Desenvolvimento Humano”, passando pela II, que são os cursos técnicos. A fase III será no formato de estágio, onde as mulheres vão poder colocar em prática todo o aprendizado. O Desenvolve Mulher ofertará a cada beneficiária um kit com os itens relativos aos respectivos cursos para os primeiros trabalhos.