IPTU 2022: cerca de 50 mil moradores do Rio já pagaram o imposto à vistaReprodução

Publicado 27/01/2022 15:46 | Atualizado 27/01/2022 15:47

Rio - Disponíveis há apenas dez dias, as guias do IPTU de 2022 já começaram a ser quitadas por muitos moradores da cidade do Rio. Até esta quinta-feira (27/01), 49.010 contribuintes realizaram o pagamento da cota única, garantindo o desconto de 7%. Além disso, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento identificou que outros 5.879 cidadãos já pagaram a primeira parcela. Somados, os dois grupos representam uma arrecadação de R$ 143,4 milhões para o município até o momento.

Desde 17 de janeiro moradores da cidade do Rio de Janeiro têm acesso às guias para pagamento do IPTU 2022 pela internet. Este ano os cariocas contam com uma novidade: além da possibilidade de serem emitidas pelo site carioca.rio, as guias também estão disponíveis no novo aplicativo do Carioca Digital. Com isso, os contribuintes podem quitar os valores pelo celular, de forma mais simples e segura. Já as vias físicas foram enviadas pelos Correios para 1,2 milhão de endereços na mesma data.

Desde o ano passado o município não envia mais o antigo carnê de cobrança do IPTU. Agora, a guia vai para a casa dos cariocas em formato de carta com uma única folha, nas cores azul e branca. De um lado, o contribuinte encontra dois códigos de barra - um para pagamento da cota única, com desconto de 7%, e outro, para quitação da primeira parcela. A data limite para os dois pagamentos é 7 de fevereiro.

Quem entregou a Declaração Anual de Dados Cadastrais do imóvel (Decad) em 2021 e pagou o IPTU em dia no ano passado também poderá receber um desconto de 5%, cujo valor já virá discriminado na guia. O abatimento incidirá no pagamento da primeira parcela ou da cota única e será cumulativo com o bônus de 7%. Sendo assim, o contribuinte que optar pelo pagamento de uma só vez receberá desconto total de 12% no valor do seu IPTU.

“Olhamos o IPTU em 2021 no detalhe e chegamos a resultados que são bons para o contribuinte e para a cidade. Só em função da entrega da Decad, 150 mil imóveis poderão ter o desconto de 5%, além dos 7% da cota única. Também nos debruçamos sobre a promessa do Prefeito de diminuir o IPTU em algumas regiões e conseguimos reduzir o valor para mais de 60 mil imóveis, que passarão a ter uma cobrança mais justa, principalmente nas zonas Norte e Oeste”, diz o secretário Pedro Paulo.

Para facilitar a vida do morador da cidade, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, lançou o aplicativo Carioca Digital com o serviço de pagamento do IPTU. Desta forma, quem não receber a guia em casa ou preferir os meios online também pode acessar o serviço no Carioca Digital (carioca.rio) ou pagar pelo app. A ferramenta foi desenvolvida pela Empresa Municipal de Informática do Rio - IplanRio e está disponível para Android e iOS.

Pagamento pelo aplicativo Carioca Digital

Baixe o aplicativo “Carioca Digital” no celular

Acesse o app e entre com sua Identidade Carioca - este é o mesmo login e senha usado para acessar o site Carioca Digital. Caso não tenha, crie um usuário clicando em “Criar minha identidade carioca”. O acesso também pode ser feito com as credenciais do gov.br.

Será preciso aceitar os Termos de Condições de Uso e autorizar o tratamento de dados pessoais.

O aplicativo já irá abrir na tela do IPTU, com uma mensagem: “Você ainda não adicionou uma inscrição imobiliária”. Clique no botão verde com um “+” ao lado e entre com o número da sua inscrição imobiliária. Você poderá adicionar uma para cada imóvel.

Clique no botão que vai aparecer com o número da inscrição imobiliária inserido, o nome do proprietário e o endereço do imóvel

Selecione a guia de pagamento

Selecione a forma de pagamento (cota única ou parcelado) e clique em “gerar boleto”.

Agora você poderá escolher se deseja copiar o código de barras, gerar um PDF do boleto ou compartilhar o mesmo para pagamento.

Pagamento pelo Portal Carioca Digital

1. Acesse o portal carioca.rio.

2. Role a tela para baixo e clique no botão IPTU 2022.

3. Insira seu número de inscrição, disponível em qualquer documentação do IPTU.

4. Selecione o exercício 2022.

5. Clique em prosseguir.

6. Nesta tela, você terá duas opções de seleção:

• Cota única, com desconto de 7%.

• Caso prefira pagar em parcelas, selecione a primeira parcela mais abaixo

7. Com qualquer uma das opções selecionadas, aparecerá um botão para gerar o boleto

8. Agora é só clicar.

Desconto do bom pagador

Os contribuintes que entregaram a Declaração Anual de Dados Cadastrais do imóvel em 2021 e encerraram o ano em dia com a Prefeitura têm desconto de 5% no valor total do IPTU. Para ter direito ao bônus, é preciso que todas as cotas do IPTU de 2021 tenham sido pagas até o dia 30 de novembro, além de não ter nenhum débito em aberto ou inscrito em Dívida Ativa. Caso o contribuinte continue sendo bom pagador, terá mais 5% de abatimento no IPTU do ano seguinte. O teto para esses descontos é de 10%.

A Decad é uma nova forma de atualizar as informações do imóvel, mais simples e 100% online, lançada pela Prefeitura do Rio em 2021. No ano passado, foram entregues mais de 150 mil declarações de imóveis na cidade. Além disso, o município anunciou a redução média de 30% no valor do IPTU de 60 mil imóveis que tiveram aumentos abusivos realizados na última gestão. Essa redução já incide no imposto deste ano.

Imóveis isentos

Este ano, imóveis residenciais com valor venal de até R$ 70.322,00 estão isentos do pagamento do IPTU. Para os não residenciais, a isenção contempla aqueles de até R$ 30.687,00 e para os territoriais, R$ 47.308,00. Donos destes imóveis não receberão guia de pagamento. Em caso de dúvida, os contribuintes podem emitir uma segunda via no Carioca Digital.

Atenção para golpes

O município também faz um alerta para que contribuintes fiquem atentos a golpes na internet. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento já identificou sites que imitam o Carioca Digital para induzir os contribuintes a emitir boletos falsos de IPTU. É importante lembrar que o único endereço para emissão da guia e das cotas do IPTU é o Carioca Digital: www.carioca.rio