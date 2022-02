De acordo com a pasta, os mais de 320 mil trabalhadores não sacaram um montante total de R$ 208.516.853,00 do PIS/Pasep, que podem ser retirados na Caixa e Banco do Brasil - Divulgação

Publicado 03/02/2022 14:16 | Atualizado 03/02/2022 14:33

O Ministério do Trabalho e Previdência definiu uma nova data para os mais de 320 mil trabalhadores que não sacaram o abono salarial PIS/Pasep, abono-base 2019. Anteriormente, a liberação poderia ser retirada a partir do início do próximo calendário de pagamentos, que começará no dia 8 deste mês. No entanto, a pasta anunciou que o dinheiro poderá ser sacado agora a partir do dia 31 de março, após o encerramento dos pagamentos referentes a 2020.

De acordo com o ministério, os mais de 320 mil trabalhadores não sacaram um montante total de R$ 208.516.853,00.

Os trabalhadores poderão solicitar o saque do abono salarial por meio do site do Governo Federal (gov.br), no link https://www.gov.br/pt-br, ou pela Carteira de Trabalho Digital, disponível na versão Andróid e IOS. "Imprescindível que os trabalhadores atualizem para a última versão do aplicativo, sem a qual será impossível verificar o direito, o valor do Abono Salarial, o dia e o banco para recebimento", informa a pasta.

Há também a possibilidade de ser feito meio de recurso administrativos nos postos das Superintendências do Ministério do Trabalho e Previdência.

As pessoas podem acessar o endereço para verificar as unidades de atendimento: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/canais_atendimento/unidades-de-atendimento

Assim, a partir do dia 31 de março, os trabalhadores poderão comparecer a uma unidade de atendimento, portando documento oficial com foto para solicitar a abertura de recurso administrativo para que o abono salarial seja reenviado para as instituições financeiras pagadoras (Banco do Brasil e Caixa Econômica).

O Ministério do Trabalho e Previdência também disponibilizou a informação por meio de ligação gratuita ao número de telefone 158.

Pelas regras, quem tem direito ao benefício pode retirar o dinheiro do abono em até 5 anos. Caso não realize o saque no ano vigente, esse valor acumula para o próximo pagamento.

Abono salarial ano-base 2020

No dia 8, os trabalhadores poderão começar a sacar o abono salarial com abono-base 2020. Para quem tem direito ao PIS, os depósitos começam a partir de 8 de fevereiro e vão até o dia 31 de março. Já quem recebe o Pasep terá o dinheiro em conta a partir de 15 de fevereiro até 24 de março. Como de costume, a ordem de pagamento segue o mês de nascimento e o numero final de inscrição do beneficiário, a depender do programa. A data limite para saque vai até o dia 29 de dezembro para ambos abono.

Cerca de 23 milhões de brasileiros devem receber o Abono Salarial este ano. Para isso, é necessário ter trabalhado, no mínimo, 30 dias com carteira assinada nos 12 meses de 2020 (no ano-base o abono paga até 5 anos para trás, havendo envio ou ajuste na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS). Com o reajuste do salário mínimo, que aumentou para R$ 1.212 no dia 1º de janeiro, o valor do abono poderá variar de R$ 101 a R$ 1.212. A quantia vai depender da quantidade de meses trabalhados e só receberá o valor total quem trabalhou todos os meses.