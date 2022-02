Banco Central identifica vazamento de dados cadastrais de 2,1 mil chaves Pix | Economia | O Dia

Clientes devem ficar atentos ao destinatário do e-mail, que tipo de dados são fornecidos, código de barra, entre outras informações - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 03/02/2022 17:09

O Banco Central informou, nesta quinta-feira, 3, que identificou o vazamento de dados de 2,1 mil chaves Pix, correspondente a clientes da Logbank Soluções em Pagamentos. Desde a criação do sistema em novembro de 2020, este é o terceiro vazamento de informações relacionados ao modelo de transferência de dinheiro.

Segundo o BC, o vazamento ocorreu em dados cadastrais, que não afetam a movimentação de dinheiro. Dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos não foram expostos.

O incidente aconteceu nos dias 24 e 25 do mês passado e expôs os seguintes dados: nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento e número da conta. Todas as pessoas que tiveram informações expostas receberão avisos, mas o BC não informou como as vítimas serão notificadas. Segundo o BC, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) também foi avisada.



A exposição de dados não significa necessariamente que todas as informações tenham vazado, mas que ficaram visíveis para terceiros durante algum tempo e podem ter sido capturadas. O BC informou que o caso será investigado e que sanções poderão ser aplicadas, como multa, suspensão ou até a exclusão da Logbank do sistema do Pix.

A LogBank é uma empresa de meios eletrônicos de pagamentos que atua no segmento Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C, na sigla em inglês). Nesse modelo, a indústria vende diretamente ao consumidor, mas a venda é facilitada por outro negócio (distribuidor, varejista ou atacadista), incluindo toda a cadeia comercial.

Em agosto, ocorreu o vazamento de dados 414,5 mil chaves Pix por número telefônico do Banco do Estado de Sergipe (Banese).



No último dia 21, foi a vez de 160,1 mil clientes da Acesso Soluções de Pagamento terem informações vazadas. Nos dois casos, na ocasião foram vazados dados cadastrais, sem a exposição de senhas e de saldos bancários.