Apostador acerta seis números da Mega-Sena e leva R$ 26 milhões sozinho - Foto: reprodução internet

Publicado 06/02/2022 08:47

Uma aposta de Belo Horizonte, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas do concurso 2.451 da Mega-Sena e vai receber um prêmio de R$ 26.422.347,01. O sorteio foi realizado na noite deste sábado, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Veja as dezenas sorteadas: 13 - 26 - 31 - 46 - 51 - 60.

A quina teve 60 apostas ganhadoras e cada uma levou R$ 55.490,34. A quadra teve 4.536 apostas ganhadoras e cada uma ganhou R$ 1.048,57.

O próximo sorteio está marcado para quarta-feira. O prêmio estimado é de R$ 3 milhões.