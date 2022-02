Bolsonaro volta a chamar nordestinos de 'pau de arara': 'Pô, é isso aí' - AFP

Publicado 09/02/2022 12:01 | Atualizado 09/02/2022 12:36

No dia em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou a maior alta da inflação para janeiro nos últimos seis anos - o IPCA bateu 10,38% no acumulado de 12 meses -, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), prometeu mais uma vez empenho do governo contra a alta dos preços e reiterou críticas indiretas ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em discurso marcado por palavrões durante visita à Barragem de Oiticica, em Jucurutu, Rio Grande do Norte, Bolsonaro ainda voltou a reclamar da política de preços da Petrobras e a culpar governadores pelo preço dos combustíveis, um dos inimigos do presidente na perda de popularidade.

Bolsonaro está em tour pelo Nordeste para inaugurar trechos da transposição do Rio São Francisco. Ele aposta na mega obra de infraestrutura e no Auxílio Brasil para fortalecer sua imagem no Nordeste, região onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem a maior força eleitoral.

"No corrente ano, vamos nos empenhar para baixar a inflação e também conseguir mais empregos", prometeu o presidente, sem citar os dados desta quarta-feira, mas reconhecendo o salto no valor dos combustíveis. "Não tenho poder de chegar na Petrobras e falar 'está congelado, diminui preço do combustível'. Até gostaria de ficar livre da Petrobras, porque me acusam de uma coisa que não tenho responsabilidade", acrescentou, jogando a culpa da alta do preços de combustíveis em governadores pela cobrança de ICMS.

STF

Em mais um episódio de tensão com o STF desde que descumpriu a determinação do ministro Alexandre de Moraes e se recusou a prestar depoimento na Polícia Federal, Bolsonaro recusou a pecha de antidemocrático.

"Não prendi deputado, não desmonetizei página de ninguém", declarou Bolsonaro, em crítica indireta à Suprema Corte. "Alguns falam que presidente é mal educado, fala palavrão, mas eu não roubo".

Pandemia

O chefe do Executivo ainda repetiu que não errou em nenhum momento durante a pandemia de covid-19 e voltou a usar expressões pejorativas para se referir a nordestinos. "Minha esposa é filha de um cabra da peste, de um cabeça chata."

Represa

Bolsonaro também se queixou de não poder represar a água do Rio São Francisco em território potiguar em razão das populações ribeirinhas. "Virou questão política por parte da governadora (Fátima Bezerra, PT). É dar atenção a minorias que lutam pelo direito a 'não barragens'. O que é isso? Por causa de 10, 15 famílias?", questionou. "Espero que em breve isso seja solucionado."