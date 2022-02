Publicado 11/02/2022 12:26

Rio - O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) informa que vai

de nesta sexta-feira, 11, até o próximo dia 25 de fevereiro o prazo para a realização da Prova de Vida de aposentados e pensionistas do Estado, aniversariantes deste mês, cuja folha de pagamentos é gerida pela Secretaria da Casa Civil.



O procedimento é obrigatório e os segurados, nascidos em fevereiro, devem comparecer a qualquer agência

do Bradesco, munidos de documento de identidade, CPF e comprovante de residência para realizarem a comprovação anual de vida.

Segundo o Rioprevidência, a não realização da Prova de Vida pode significar a suspensão do pagamento aos segurados até que regularizem a situação. A Prova de Vida poderá ser feita por representante legal, caso o segurado esteja impossibilitado de comparecer ao banco.

Para evitar golpes contra aposentados e pensionistas, o Rioprevidência alerta que não solicita comparecimento ao banco por meio de aplicativos, e-mails, chamadas de vídeo, mensagens de texto ou ligações telefônicas.

Mais do que uma simples conferência de cadastros, a Prova de Vida reforça o controle e o combate

a fraudes e pagamentos indevidos, além de proporcionar melhorias, tanto na base de dados do funcionalismo estadual, como na folha de pagamentos dos servidores.