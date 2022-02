Somente a cidade do Rio oferece 776 vagas de emprego temporárias e efetivas, 358 são para pessoas com deficiência - Reprodução

Somente a cidade do Rio oferece 776 vagas de emprego temporárias e efetivas, 358 são para pessoas com deficiênciaReprodução

Publicado 21/02/2022 17:52

Rio de Janeiro - Nesta semana, o Rio de Janeiro está com 3.902 vagas temporárias e efetivas para quem quer voltar ao mercado de trabalho. As oportunidades abrangem profissionais de diferentes níveis de escolaridade, do Fundamental incompleto ao Superior completo, e também para pessoas com deficiência (PcD).

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) está com 2.479 ofertas de emprego para as Regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Norte, Baixadas Litorâneas, Centro-Sul e Serrana. As oportunidades são disponibilizadas no Sistema Nacional de Emprego, o Sine, que realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que os interessados mantenham o cadastro atualizado.

Na Região Metropolitana, são oferecidas 2.160 vagas de trabalho, incluindo 1.630 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Dentre as oportunidades para PCD, constam enfermeiro, psicólogo hospitalar, fisioterapeuta e enfermeiro, com salários de até R$ 7,2 mil.

No Centro-Sul, são 21 oportunidades, sendo 20 apenas para pessoas com deficiência que ocuparão a função de auxiliar de linha de produção. Para quem mora em Rio das Ostras, na região das Baixadas Litorâneas, há dez ofertas para a função de assistente administrativo, todas exclusivas para pessoas com deficiência.



Na Região do Médio Paraíba, são 107 vagas para diferentes funções, como operador de telemarketing, vendedor interno, auxiliar administrativo, cozinheiro e soldador. A Região Norte é a que apresenta o menor número de ofertas. Há apenas uma vaga de servente de obras para pessoa com deficiência.



Já Teresópolis, na Região Serrana, tem 180 ofertas. Entre elas, 17 para auxiliar administrativo, dez para consultor de vendas e 14 para garçom, além de oportunidades para costureira para máquinas industriais, motorista de caminhão, copeiro de restaurante, entre outras.





Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov.br/secretaria/trabalho

Já a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), contabiliza 776 vagas, sendo 378 para pessoas com deficiência. A maior remuneração chega a R$ 4.084 para o cargo de subgerente de farmácia.

De acordo com os dados municipais, pessoas com o Ensino Fundamental incompleto podem se candidatar aos cargos de operador de câmara fria, atendente de lanchonete, ajudante de obras, carpinteiro (construção civil) e armador (construção civil).

Já para aquelas que concluíram o Ensino Fundamental, há vagas de motorista carreteiro, ajudante de cozinha, operador de loja, operador de caixa, açougueiro, peixeiro, padeiro, cozinheiro, mecânico de refrigeração veicular, lanterneiro, frentista, mecânico de automóveis e auxiliar de mecânico.

Profissionais com ensino médio completo podem se candidatar as funções de atendente de farmácias, vendedor de serviços, encarregado de manutenção (curso de manutenção elétrica e refrigeração) e consultor de vendas. Pessoas que concluíram o ensino superior na área de farmácia podem realizar inscrição para o cargo de subgerente farmacêutico.





Os candidatos com deficiência precisam enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou comparecer ao posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia, que fica na Avenida Presidente Vargas, 1997.



Comunidade Católica Gerando Vidas

Além das secretarias, a Comunidade Católica Gerando Vidas está com 440 vagas para o setor de serviços, na capital e Baixada Fluminense. A maioria delas (129) é temporária e destinada a vendedores de loja. Os candidatos não precisam ter experiência, mas devem ter concluído o Ensino Médio. Além dessas, também há ofertas para porteiro, operador de estacionamento, serviços gerais, caminhoneiro, entre outras.

As inscrições acontecem pelo Portal Emprego e as entrevistas serão realizadas na terça, 22, e quarta-feira, 23. A Comunidade Católica Gerando Vidas orienta que os interessados façam suas inscrições e se registrem em várias vagas para aumentar a chance de contratação. No site do projeto , é possível encontrar a lista completa das áreas das ofertas, local de trabalho, salário e pré-requisitos.

Rede Walter’s Coiffeur

Outra empregadora que procura funcionários é a Rede Walter's Coiffeur. A rede de salões de beleza contrata cabelereiros, manicures, podólogos, barbeiros e esteticistas. Ao todo, são 115 vagas para admissão em modelo de profissional parceiro, que dá direito a um percentual do valor do serviço oferecido. Se contratada, a pessoa poderá trabalhar em bairros das Zonas Oeste, Sul, Norte ou em Niterói.

Para manicures e porcelanistas, são 40 ofertas e para podólogos, duas. Os interessados devem ter Ensino Fundamental completo, experiência na função e flexibilidade de horários. Já as cinco oportunidades para esteticistas exigem que o candidato tenha concluído o Ensino Médio, certificado profissionalizante e experiência na área.

A rede também vai contratar 67 cabelereiros e um barbeiro. Assim como para os cargos de esteticistas, é obrigatório que a pessoa tenha certificado profissionalizante, experiência na função, Ensino Médio completo e flexibilidade de horário.

Além disso, a Walter's Coiffeur também oferece vagas para banco de talentos nas áreas de relacionamento, comercial, estoque e administrativo. Os interessados podem enviar currículo para os e-mails [email protected]

Luandre

A empresa de RH está com 92 oportunidades para o setor de serviços. A remuneração varia de um a seis salários mínimos, dependendo da função. O valor mais mais alto, para supervisor de serviços continuados, é de R$ 7,4 mil.

As vagas são para auxiliar de conferente, operações, atendimento e vendas. Além dessas, há oportunidades para agente de atendimento externo, operador de empilhadeira, agente de prevenção e perdas, fiscal de obras, consultor de atendimento, assistente social, analista de processos, supervisor de serviços continuados e coordenador regional de instalações, psicólogo e líder de rota - team leader. Os interessados precisam se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.

