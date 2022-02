A operadora Oi flexibilizou o pagamento das faturas e também ofereceu um pacote de dados para os clientes da cidade. Já a Claro disponibilizou um bônus gratuito de internet com validade de sete dias. - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A operadora Oi flexibilizou o pagamento das faturas e também ofereceu um pacote de dados para os clientes da cidade. Já a Claro disponibilizou um bônus gratuito de internet com validade de sete dias. Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 21/02/2022 19:31 | Atualizado 21/02/2022 19:39

Rio - Depois do intenso temporal que causou deslizamentos na cidade de Petrópolis (RJ) deixando 178 mortos e 110 pessoas desaparecidas, algumas operadoras de telefonia anunciaram medidas emergenciais para os clientes da região serrana do Rio que foi atingida pela tragédia. A operadora Oi, por exemplo, flexibilizou o pagamento das faturas e também ofereceu um pacote de dados com 5GB para os moradores. A Claro disponibilizou um bônus gratuito de internet de 1GB com validade de sete dias.

O anúncio da operadora Oi foi feito nesta segunda-feira, 21. A companhia adiou por dez dias a data de pagamento das faturas para clientes que moram em Petrópolis e tiverem uma conta com vencimento entre 14 de fevereiro e 7 de março.

A empresa informou também que, caso os clientes não consigam efetuar o pagamento em decorrência dos estragos causados pelos temporais, o serviço não será cortado.

Além disso, a empresa está oferecendo um pacote de dados com 5GB gratuito para clientes pré-pago ou controle, e também a manutenção de internet dos clientes pós-pago mesmo após o consumo total da franquia.



De acordo com a empresa, essas iniciativas tem o objetivo de "garantir a comunicação dos clientes e permitir o acesso às informações de segurança, hospitais e abrigos, além de outros serviços públicos disponibilizados para atendimento à população".

A operadora Claro também está concedendo um bônus gratuito de internet móvel para todos os clientes da região. O benefício também contempla os clientes que possuem linhas pré-pagas ativas e sem crédito no momento.

O bônus tem validade de sete dias e oferece 1GB que pode ser utilizado também em aplicativos de mensagem. Segundo a assessoria da empresa, essa medida busca "auxiliar nas comunicações emergenciais necessárias nesse momento".

A companhia informou também que diante do cenário crítico da cidade adotou a "flexibilização dos prazos de suspensão de serviço e já implantou políticas de negociação mais flexíveis para os clientes de Petrópolis" e que está trabalhando para operar seus serviços com a máxima normalidade possível.