Prefeitura do Rio alerta sobre site falso para emissão de boleto do IPTU | Economia | O Dia

O único endereço do Carioca Digital, portal de serviços da prefeitura do Rio, é o link Rio - A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento alerta para a existência de um site que tenta se passar pelo portal Carioca Digital (carioca.rio) para emissão de falsos boletos de pagamento do IPTU.Os criminosos utilizam identidade visual semelhante ao portal oficial com o objetivo de aplicar golpes nos contribuintes. O endereço falso utilizado pelos criminosos é https://acesso.cariocariodigital.org/.A Prefeitura do Rio, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Empresa Municipal de Informática do Rio, Iplan, já adotaram medidas cabíveis para que o domínio seja cancelado, além da denúncia às autoridades policiais.O único endereço do Carioca Digital, portal de serviços da prefeitura do Rio, é o link https://carioca.rio

O IPTU segue o calendário de pagamentos deste ano. A próxima cota, segunda conforme o cronograma, vence no dia 9 de março. Confira o calendário abaixo.



2ª cota: Vencimento em 9/3



3ª cota: Vencimento em 7/4



4ª cota: Vencimento em 6/5



5ª cota: Vencimento em 7/6



6ª cota: Vencimento em 7/7



7ª cota: Vencimento em 5/8



8ª cota: Vencimento em 8/9



9ª cota: Vencimento em 7/10



10ª cota: Vencimento em 8/11

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, lançou neste ano o aplicativo Carioca Digital com o serviço de pagamento do IPTU. Desta forma, quem não receber a guia em casa ou preferir realizar o pagamento online também já poderá acessar o serviço no Carioca Digital (carioca.rio) ou pagar pelo app. A ferramenta foi desenvolvida pela Empresa Municipal de Informática do Rio - IplanRio.



Pagamento pelo app Carioca Digital

- Baixar o aplicativo Carioca Digital no celular

- Acessar o app e entre com sua Identidade Carioca - este é o mesmo login e senha usado para acessar o site Carioca Digital. Caso não tenha, crie um usuário clicando em “Criar minha identidade carioca”. O acesso também pode ser feito com as credenciais do gov.br.

Será preciso aceitar os Termos de Condições de Uso e autorizar o tratamento de dados pessoais. O aplicativo já irá abrir na tela do IPTU, com uma mensagem: “Você ainda não adicionou uma inscrição imobiliária”. Clique no botão verde com um “+” ao lado e entre com o número da sua inscrição imobiliária. Você poderá adicionar uma para cada imóvel.

- Clicar no botão que vai aparecer com o número da inscrição imobiliária inserido, o nome do proprietário e o endereço do imóvel

- Selecionar a guia de pagamento

- Selecionar a forma de pagamento (cota única ou parcelado) e clique em “gerar boleto”.

Agora, o morador poderá escolher se deseja copiar o código de barras, gerar um PDF do boleto ou compartilhar o mesmo para pagamento.



Pagamento pelo portal

- Acessar o portal carioca.rio

- Rolar a tela para baixo e clique no botão IPTU 2022

- Inserir seu número de inscrição, disponível em qualquer documentação do IPTU

- Selecionar o exercício 2022

- Clicar em prosseguir

Nesta tela, você terá duas opções de seleção: cota única, com desconto de 7%. Caso prefira pagar em parcelas, selecionar a primeira parcela. Com qualquer uma das opções selecionadas, aparecerá um botão para gerar o boleto. Agora é só clicar.