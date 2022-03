Mega-Sena acumula e vai a R$ 107 milhões - Agência Brasil

Publicado 06/03/2022 12:43 | Atualizado 06/03/2022 12:57

A Caixa Econômica Federal sorteou, neste sábado (5), as seis dezenas do concurso 2460 Mega-Sena. Ninguém acertou os números da sorte e o prêmio acumulou pela nona vez. Agora, o valor total para o próximo ganhador é de R$ 107 milhões.

Os números sorteados neste sábado no Espaço Loterias da Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, foram: 16- 17 – 18 – 28 – 35 – 47. O banco informou que 155 apostadores acertaram a quina e vão receber, cada um, R$ 44.541,73. Já a quadra teve 11.542 ganhadores, com prêmio individual de R$ 854,51.

O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (9) e as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio tanto nas casas lotéricas em todo o país, quanto no portal Loterias Online da Caixa e no app Loterias Caixa, além do internet banking, exclusivo para a Mega-Sena.