Bradesco é um dos bancos que participará da ação da FebrabanFoto: LSM

Publicado 04/03/2022 18:20 | Atualizado 04/03/2022 18:40

As pessoas físicas que têm contas atrasadas com instituições financeiras vão ganhar uma chance de negociar as dívidas entre os dias 7 e 31 deste mês no mutirão nacional de negociação de dívidas e orientação financeira. A iniciativa promovida pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), em parceria com o Banco Central, Secretária Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país, permitirá que o devedor tenha a oportunidade de conhecer e quitar seus débitos em atraso, além de ter acesso a conteúdo exclusivo sobre educação financeira.

A campanha acontece no momento em que 27% das famílias têm alguma conta atrasada , segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O mutirão deve beneficiar pessoas físicas com dívidas que não possuem bens dados em garantia, aquelas que estejam em atraso e em nome de uma pessoa natural e tenham sido contraídas de bancos ou financeiras.

No último mutirão, realizado em novembro do ano passado, mais de 1,7 milhão de contratos foram acordados, um aumento de cerca de 36% em comparação com outubro do mesmo ano.

“O mutirão nacional é uma ação conjunta que não apenas contribui para o reequilíbrio orçamentário das famílias, mas, principalmente, promove a educação financeira, que é fundamental para que o consumidor consiga evitar o endividamento de risco, tenha mais informações sobre produtos e serviços bancários e melhore sua saúde financeira”, afirma Isaac Sidney, presidente da Febraban.

Mutirão

Uma página específica da iniciativa foi desenvolvida para que os consumidores possam se preparar para a negociação. A ferramenta vai direcionar o cliente por caminhos de orientação financeira até o envio de propostas de negociação na plataforma de mediação de conflitos, Consumidor GovBr , sistema criado pela Senacon e que conta com a adesão de 160 instituições financeiras.

Na página do mutirão, entre outras ferramentas, o interessado encontrará o link para o Registrato , sistema do Banco Central que permite o acesso ao Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), que contém a lista de dívidas no nome do cliente perante as instituições financeiras. Também é possível acessar outros relatórios na página.

Para aderir ao mutirão, o consumidor precisa optar por negociar com a instituição credora dentro da plataforma ConsumidorGovBr ou diretamente com os canais digitais de negociação dos bancos. O cliente pode usar um modelo de reclamação, disponibilizado pela plataforma, para escrever a sua solicitação de renegociação. A partir disso, o banco tem o prazo de dez dias para analisar o pedido e apresentar uma proposta.

Maurício Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, destaca o componente de orientação financeira do mutirão: “A preparação para a negociação é um ótimo momento para o consumidor analisar a sua situação financeira. É fundamental o consumidor conhecer suas dívidas, avaliar se sua participação no mutirão é apropriada e também identificar qual o valor mensal máximo que pode pagar no acordo. Nossa expectativa é que o mutirão gere acordos efetivos para o cidadão, reduzindo o risco de reincidência do problema".

O mutirão nacional é uma das iniciativas do acordo de cooperação técnica assinado entre a Febraban e o Banco Central (BC) para desenvolver ações coordenadas de educação financeira e evitar o endividamento de risco.

Renegociação com bancos

O Bradesco confirmou participação no mutirão e disponibilizará um link do seu canal de negociação na página da iniciativa. A instituição ainda terá uma equipe dedicada para atender os consumidores. “Para o cliente é mais um caminho para renegociar”, afirma a instituição.

Já o Banco do Brasil está com condições especiais no mês de março. Seus clientes poderão ter acesso a elas pelo canal de autoatendimento ou buscar por uma solução adequada à sua capacidade de pagamento por meio do aplicativo do BB ou pelo Whatsapp (61 4004 0001). As agências físicas e o Portal Soluções de Dívidas também são meios que o devedor poderá usar para negociar suas dívidas.

O Itaú Unibanco vai oferecer condições especiais de renegociação pelos canais digitais, incluindo ofertas e descontos personalizados para pessoas físicas com dívidas no banco ou relacionadas aos cartões de parceiros. A instituição também disponibilizará um link para seu canal de negociação de dívidas na página do mutirão.

Para aproveitar as oportunidades, o cliente poderá usar o aplicativo Itaú no computador ou o site Renegocie Fácil, que permite acesso a pendências e propostas de renegociação disponíveis, mesmo em casos de esquecimento da senha eletrônica ou conta inativa.

A instituição também vai disponibilizar um WhatsApp exclusivo para renegociações e antecipação de parcelas de empréstimos, em atraso ou não. Pelo canal, as pessoas físicas poderão regularizar pendências de qualquer valor, negociar taxas e demais condições relacionadas ao pagamento de créditos obtidos junto ao banco. O número do Whatsapp para a renegociação é 11 4004-1144.

As opções de acordo abrangem contas relativas a crediário, cartões de crédito, cheque especial e financiamentos em geral. Clientes interessados em negociações à vista ou parceladas podem fazer simulações, checar as melhores condições e até gerar uma proposta para receber, em instantes, o código de barras para o pagamento.

O atendimento, neste canal Itaú, ocorre via assistente virtual – que solicita o CPF, reconhece o cliente e faz a validação de token via SMS. Para ampliar ainda mais a segurança das simulações e negociações, o assistente poderá solicitar o envio ou a confirmação de dados cadastrais complementares.

O Banco alerta que o cliente deve se certificar de que adicionou o número correto, procurar pelo símbolo de perfil verificado e checar se a validação solicitada no WhatsApp tem oito números.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso