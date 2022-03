Procon Carioca promove mutirão de atendimentos com as principais concessionárias na sede da Prefeitura do Rio - Procon / Divulgação

Publicado 15/03/2022 12:34

Rio - Em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado nesta terça-feira, 15, o Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, promove, até sexta-feira, 18, um mutirão de atendimentos com as principais concessionárias do Rio. A iniciativa contará com a participação de empresas como Light, Oi, Cedae e Águas do Rio. A ação acontecerá no prédio do Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, das 10h às 16h.

O mutirão terá a presença de representantes das principais concessionárias que atuam na cidade e vai permitir que consumidores registrem queixas ou esclareçam dúvidas sobre seus direitos. Para o caso de reclamações, os interessados devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais. Durante o atendimento, as solicitações serão encaminhadas às empresas, que terão prazo de dez dias para solucionar as questões.



O diretor executivo do Instituto, Igor Costa, ressalta o compromisso do Procon Carioca no apoio ao consumidor: "O mutirão é uma maneira de facilitar o atendimento, onde as demandas podem ser encaminhadas em busca de uma solução satisfatória".



Os especialistas do Procon Carioca também vão orientar consumidores sobre seus direitos e pessoas superendividadas que comprometeram mais de 30% do rendimentos com dívidas de consumo.