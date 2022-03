Mega-Sena paga quase R$ 94,6 milhões para duas apostas vencedoras - Sidney Oliveira / O Liberal

Publicado 20/03/2022 08:46

Rio de Janeiro - Duas apostas da Região Sudeste ganharam o prêmio de R$ 190 milhões do concurso 2.464 da Mega-Sena neste sábado, 19. Os sorteados, um de Mongaguá, em São Paulo, e outro de Uberlândia, em Minas Gerais, vão levar para casa uma quantia de quase R$ 94,6 milhões.



O prêmio da Mega-Sena estava acumulado desde quarta-feira, 16, e foi sorteado neste sábado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.



Os números sortidos foram: 02 - 07 - 24 - 43 - 52 - 56. A aposta de Uberlândia foi uma “teimosinha”, como a loteria federal chama. Ambas foram apostas simples.



O prêmio sorteado neste sábado entra para a história da Mega-Sena como o quinto maior dos concursos regulares e o maior deste ano até o momento.



No mesmo concurso, também foram sorteados os prêmios da quina, com 496 apostas vencedoras, que levarão cerca de R$ 35,5 mil, e da quadra, com 31.802 apostas ganhadoras, que vão faturar R$ 789,94.



Para participar dos sorteios, o interessado precisa ter no mínimo 18 anos de idade e apostar até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em uma lotérica. Também é possível apostar pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, disponível para celular, computador e outros dispositivos eletrônicos, com o cartão de crédito.

O valor mínimo das apostas é de R$ 4,50.