Todo PROANE terá acesso ao espaço por meio de uma identificação préviaDivulgação

Publicado 21/03/2022 12:05 | Atualizado 21/03/2022 12:05

Rio - A P&G em parceria com o Instituto PROA, divulgou a abertura do primeiro espaço exclusivo de estudos e dúvidas destinado para jovens de baixa renda do Rio de Janeiro. A sala fica na Biblioteca Parque, no Centro do Rio, e será inaugurada na próxima quinta-feira, 24.



O espaço conta com 20 computadores, com acesso a internet para os jovens estudarem na Plataforma PROA. O curso gratuito oferece 100 horas de aulas com orientação de tutores. Todo PROANE terá acesso ao espaço por meio de uma identificação prévia. A sala funcionará de segunda a sexta, das 10h às 16h.



“A Biblioteca Parque foi escolhida por ser um espaço que estimula a criatividade do jovem e ser um local de fácil acesso, no centro da cidade. Vimos a necessidade dessa conectividade com nossos alunos, apoiando de perto cada um. Vai ser ainda mais produtivo e tendo grandes resultados com todos os jovens que buscam uma nova oportunidade no mercado de trabalho”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.



O Instituto, que chegou no Rio de Janeiro no ano passado com seis mil vagas para os jovens de baixa renda, pretende expandir ainda mais as oportunidades de desenvolvimento para o mercado de trabalho e conta com a parceria da P&G, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Institucionais (SEDEERI) e da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN RJ).



“A P&G acredita fortemente que os jovens são a esperança de um futuro melhor para o país e, por isso, estamos juntos com o PROA fomentando o mercado de trabalho e apoiando em cada conquista deles, como com a inauguração do novo espaço presencial. Nosso objetivo é conduzir milhares de jovens às vagas em empresas parceiras do PROA em municípios do Estado e na própria P&G”, finaliza Juliana Azevedo, presidente da P&G na América Latina.



Ao final, os alunos que concluírem estarão aptos para participarem de processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos recebem certificado de conclusão emitido pelo PROA e têm acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado, além do acompanhamento pelo time de empregabilidade da ONG por mais 3 anos.