IPVA é calculado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), com base nos preços de mercado - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 22/03/2022 11:01 | Atualizado 22/03/2022 11:02

Rio - O calendário de pagamentos da terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2022 começa nesta quarta-feira, 23, para proprietários de veículos licenciados no estado do Rio com placas terminadas em 0. O cronograma da terceira cota vai até o dia 11 de abril para automóveis com placas de final 9.

O pagamento do IPVA deve ser feito por meio da GRD (Guia de Regularização de Débitos), que está disponível no portal do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda (www.fazenda.rj.gov.br/ipva) e no site do Banco Bradesco (www.bradesco.com.br). Para emitir a GRD, é preciso informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O documento pode ser pago em qualquer agência bancária.



O IPVA é calculado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), com base nos preços de mercado. A esses valores são aplicadas as alíquotas do imposto previstas em lei (4% para carros flex, 2% para motos e 1,5% para veículos movidos a GNV).

Confira o calendário de pagamento