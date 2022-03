Aplicativo disponibiliza mais de cem serviços digitais - Reprodução / Governo Federal

Publicado 23/03/2022 11:51 | Atualizado 23/03/2022 12:04

O governo federal divulgou nesta quarta-feira que o aplicativo Meu INSS foi o 5º mais acessado em fevereiro deste ano. De acordo como relatório mensal, produzido pela equipe do gov.br, o termo também é umas das cinco palavras-chave mais pesquisadas nas plataformas do governo federal. Além disso, o site da Autarquia ocupou o 5º lugar entre os mais acessados no período.

O relatório aponta que a Central de Serviços, também acessada no Meu INSS, registrou, no primeiro mês do ano, 25,8 milhões de acessos e, em fevereiro, outros 29,4 milhões. Por meio do canal, é possível acessar mais de 100 serviços digitais do INSS. Nele estão disponíveis acesso a documentos, formulários e informações que garantem a transparência do serviço prestado, e também notícias atualizadas sobre tudo o que acontece na autarquia.



O cidadão que acesso o aplicativo também pode fazer consultas, emitir extratos, realizar agendamentos e solicitar serviços. Na última versão, o segurado já pode consultar a cópia dos contratos de empréstimo e os dados de identificação coletados na contratação, o que aumenta a segurança nesse tipo de acordo. É o contato entre o INSS e os cidadãos.



Ao utilizar o Meu INSS, é possível ter acesso ao atendimento sem precisar comparecer a uma agência física. O tempo gasto na plataforma é, em média, menor que cinco minutos, segundo o Governo Federal. Para segurados com dificuldades com a tecnologia ainda é possível contar com a ajuda da Helô (assistente virtual), que explica o passo a passo para todos os serviços.