Fachada da UerjDivulgação

Publicado 26/03/2022 12:42 | Atualizado 26/03/2022 13:30

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) instituiu, nesta sexta-feira (25), auxílios para educação, saúde e transporte para todos os servidores. A medida tem como objetivo valorizar o trabalho e a qualidade de vida dos técnicos-administrativos e docentes da instituição, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pela comunidade acadêmica durante a pandemia de covid-19.

"É dever da Uerj zelar pelas condições de saúde e trabalho dos seus servidores. Quanto à educação, é direito de todos e dever do Estado promovê-la e incentivá-la, com vista ao pleno desenvolvimento da pessoa humana", afirmou o reitor da Uerj, Ricardo Lodi.

Com isso, os servidores vão receber valores de R$ 900 tanto para auxílio-educação quanto para auxílio-saúde, bem como de R$ 500 para auxílio-transporte. Todos os benefícios têm caráter indenizatório, nos termos da lei estadual 9.602/2022, que permite ao reitor fazer a concessão das referidas verbas, observando a autonomia universitária da Uerj.

Para o recebimento do auxílio-educação, os interessados deverão formalizar o pedido junto à Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), apresentando certidão de nascimento e declaração de matrícula em alguma instituição de ensino. No caso, o benefício será concedido a cada dependente em idade entre 7 a 21 anos, limitando-se ao valor total mensal de R$ 2.100,00 por servidor. Os demais auxílios não precisam ser requeridos