Publicado 25/03/2022 19:46 | Atualizado 25/03/2022 20:04

Brasília - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), junto com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), realizou nesta sexta-feira, 25, o workshop virtual Combate ao Telemarketing Abusivo e destacou o crescimento no Brasil.



O evento, que reuniu cerca de 350 participantes, foi estruturado ao longo de quatro painéis, e os integrantes debateram o panorama nacional e internacional da prática do telemarketing abusivo e as ações legais e regulatórias até então adotadas.

O coordenador científico do evento, o conselheiro Emmanoel Campelo destacou, que o telemarketing abusivo é um fenômeno mundial que vem crescendo no Brasil, de forma exponencial. O diretor da UIT, Bruno Ramos, lembrou que o Código de Defesa do Consumidor reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Ele afirmou ainda, que o marketing mudou muito e que ocorreram mudanças também no comportamento do consumidor e nos hábitos de consumo.



ANATEL



O conselheiro da Anatel Carlos Baigorri explicou que o problema do telemarketing abusivo não será resolvido rapidamente, sendo necessárias diversas iniciativas que envolvem as áreas de numeração, controle e fiscalização.



A Superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, Elisa Leonel, citou a criação e o lançamento da plataforma "Não me Perturbe". Segundo ela, nas primeiras 24 horas de funcionamento da plataforma, 1,5 milhão de pessoas se cadastraram. Hoje, são mais de 10 milhões de cadastros, mas a Anatel reconhece a necessidade de avançar no combate ao telemarketing abusivo.