Receita Federal já recebeu mais de 7,7 milhões de declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física 2022 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/03/2022 17:37 | Atualizado 25/03/2022 18:02

Rio de Janeiro - A Receita Federal recebeu mais de 7,7 milhões de declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2022 até as 16 horas desta quinta-feira, 25. A expectativa do órgão é receber mais 34,1 milhões de documentos até o fim do prazo, sendo 630 mil no Espírito Santo e 3,3 milhões no Rio de Janeiro. O último dia para entrega da declaração é no dia 29 de abril.