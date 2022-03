Pesquisa aponta que 56% dos cariocas parcelaram compras no setor de alimentação/supermercado no último ano - Divulgação

Pesquisa aponta que 56% dos cariocas parcelaram compras no setor de alimentação/supermercado no último anoDivulgação

Publicado 25/03/2022 16:24 | Atualizado 25/03/2022 16:31

Rio - A segunda edição da pesquisa comportamental sobre "Aspectos do Endividamento", da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste), aponta que 65% dos entrevistados parcelaram compras no setor de alimentação/supermercado no último ano. Eletrodomésticos ficaram em segundo lugar (54%) e eletrônicos em terceiro (49%). O estudo foi realizado na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, com 500 entrevistados. Focando nos dados regionais, 69% dos paulistanos parcelaram compras no mesmo setor. Os cariocas não ficam muito atrás, com 56%.



"O parcelamento de compras no supermercado não é uma ação recomendada pela Proteste, uma vez que alimentação é um item básico e consumido mensalmente. No entanto, esse dado evidencia o drástico cenário econômico no último ano e a dificuldade que o consumidor brasileiro teve para suprir necessidades básicas", diz Henrique Lian, diretor da Proteste.



Deslocamento e alimentação



O levantamento aponta que 38% dos entrevistados trabalham e precisam se deslocar até o serviço. 50% dos cariocas precisam fazer esse deslocamento. Já os paulistas se destacam no home office (48%).

Ainda segundo o estudo, 25% dos entrevistados precisaram arcar com transporte ou alimentação para trabalhar. Desses, 17% não recebem nenhum tipo de benefício.42% dos cariocas tiveram que arcar com alimentação e transporte para trabalhar no último ano. Desses, 27% não recebem nenhum tipo de benefício.



A pesquisa também indica que 17% dos entrevistados que possuem Vale Refeição ou Vale Alimentação responderam que não consideram o valor do benefício suficiente e que precisam complementar. 41% já deixou de pagar uma conta para pagar despesas com alimentação.