Dessa vez, a iniciativa aconteceu nas lojas do Shopping Barra Plaza, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Dessa vez, a iniciativa aconteceu nas lojas do Shopping Barra Plaza, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 25/03/2022 15:49

Rio - Equipes do Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Especial de Cidadania, realizaram mais uma operação “Comerciante Consciente”, na terça-feira, 23. Dessa vez, a iniciativa aconteceu nas lojas do Shopping Barra Plaza, na Barra da Tijuca, mas, em breve, novas ações vão acontecer em outros bairros da cidade.

A ação teve por objetivo orientar os comerciantes em relação à documentação necessária para funcionamento das lojas e das práticas que devem ser respeitadas, como: produtos na validade, com precificação, armazenamento correto e informações claras para o consumidor.



Irregularidades como ausência de precificação em produtos, ausência de Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros e do Licenciamento Sanitário, produtos fora da validade - que foram descartados - , ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor e produto sem rótulo foram identificadas pelos fiscais.



Os estabelecimentos receberam dos técnicos do Procon Carioca várias orientações para melhorar os serviços prestados aos consumidores, para que possam atender cada vez melhor seus clientes.



Segundo o secretário de Cidadania, Renato Moura, as ações educativas são fundamentais para os lojistas e para os clientes. "O maior objetivo desse trabalho do Procon Carioca é informar, conscientizar e, consequentemente, melhorar o atendimento e a prestação dos serviços. Isso é bom para o comércio e para o consumidor."



O gerente de fiscalização do órgão, Leonardo Gomes, sublinha que o instituto segue ampliando as ações para garantir que sejam respeitadas as normas consumeristas e o direito do consumidor. “As fiscalizações realizadas pelo Procon Carioca têm o intuito de manter a harmonia e transparência nas relações de consumo”, afirma.