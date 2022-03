Crimes cibernéticos - Arquivo/TV Senado

Crimes cibernéticosArquivo/TV Senado

Publicado 25/03/2022 13:05

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) assinou nesta semana um acordo de cooperação técnica (ACT) com a Polícia Federal para o desenvolvimento de medidas preventivas, educativas e de repressão aos crimes cibernéticos e de ataques de alta tecnologia. O acordo será formalizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres, e o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney.

O ACT, desenhado a partir da visita do ministro da Justiça à FEBRABAN em setembro passado, busca tornar o espaço cibernético mais seguro. O texto prevê um relacionamento mais próximo e maior colaboração entre o setor bancário e as autoridades policiais, com troca permanente de informações sobre o tema, intercâmbio de dados e apoio técnico e logístico.

Estão previstos ainda o desenvolvimento de estudos técnicos e profissionais que levem a avanços na tecnologia e a realização de cursos, treinamentos e capacitação técnico-científica.

Para o presidente da Febraban, “com a informações do setor bancário, espera-se que a PF tenha mais elementos para combater esse tipo de crime, permitindo o cruzamento com os dados que já possui. Com isso, o que se busca é aprimorar as condições para investigação policial, identificar associações e organizações criminosas, conhecer as práticas ilícitas e desenvolver novas técnicas e tecnologias de prevenção e repressão a esses crimes”.