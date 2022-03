Mega-Sena acumulou de novo - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 27/03/2022 11:15 | Atualizado 27/03/2022 11:17

Ninguém acertou as seis dezenas da mega-sena no sorteio realizado neste sábado à noite (26). As dezenas sorteadas foram 02 - 03 - 13 - 20 - 53 - 54.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o próximo sorteio, na quarta-feira (30), deve pagar prêmio de R$ 110 milhões.

O apostador que acertasse as seis dezenas receberia prêmio de R$ 91 milhões. A quina teve 156 apostas vencedoras e cada uma levará R$ 42.402. Outros 10.583 apostas acertaram quatro dezenas e receberão prêmio de R$ 892.

As apostas para a mega-sena podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo da aposta para a escolha de seis números é de R$ 4,50.