As instituições financeiras acrescentaram informações ao sistema e pode haver novos recursos esquecidos - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 28/03/2022 08:26 | Atualizado 28/03/2022 10:13

O Banco Central divulgou mais uma repescagem do site Valores a Receber e aqueles que não sacaram seus recursos terão uma nova oportunidade a partir desta segunda (28). O BC informou que todos que realizaram a consulta terão de repetir o procedimento, inclusive quem já sacou, pois, as instituições financeiras acrescentaram informações ao sistema e pode haver novos recursos esquecidos.



De acordo com a autarquia, um novo cronograma com o agendamento de saques baseado no ano de nascimento ou de fundação da empresa será montado até 16 de abril. Para esta segunda o planejamento era a liberação do saque para correntistas de todas as idades. No entanto, as regras de pagamento foram alteradas pelo BC que divulgou um novo calendário para agendar as retiradas com base no ano de nascimento.



Seguindo a regra das últimas semanas, aos sábados haverá repescagem dentro da repescagem para quem perdeu a chance do agendamento. O novo cronograma dará ao correntista a possibilidade de agendar o saque a qualquer hora da data informada, em vez de entrar em horários determinados pelo sistema.



Entre os dias 17 de abril a 1º de maio o sistema passará por uma reformulação, retomando as consultas em 2 de maio, na abertura da segunda fase do programa, com outros recursos esquecidos no sistema financeiro.



Os agendamentos podem ser realizados por usuários com conta nível prata ou ouro no Portal Gov.br. Após o pedido de retirada, a transferência pode ser realizada em até 12 dias úteis pela instituição financeira. Pagamentos por Pix podem ser realizados mais rápidos.

Os correntistas têm realizado saques durante as últimas três semanas de acordo com o cronograma escalonado pelo ano de nascimento ou de fundação da empresa. Nascidos antes de 1968 puderam pedir o agendamento entre os dias 7 e 12. Para nascidos entre 1968 e 1983, o processo ocorreu dos dias 14 a 19. Na semana passada, foi a vez dos nascidos a partir de 1984, entre os dias 21 e 26. As mesmas datas valem para a criação das empresas.



O Banco Central estima que cerca de 114 milhões de pessoas e 2,7 milhões de empresas acessaram o sistema de consultas valoresareceber.bcb.gov.br, portal destinado apenas para o resgate do dinheiro. Desse total, 25,9 milhões de pessoas físicas e 253 mil empresas descobriram que têm esquecidos em bancos, grande parte deles, em pequeno valor. De acordo com levantamento do BC, saldos de até R$ 1 correspondem a 42,8% dos casos e de até R$ 10 concentram 69,7% do total.



Até a última quinta-feira (24), apenas 2,83 milhões de pessoas físicas e 6.172 empresas haviam pedido a retirada de acordo com dados oficiais. Dos R$ 3,9 bilhões disponíveis, foi agendado o saque de R$ 239,3 milhões por pessoas físicas e de R$ 6,3 milhões por pessoas jurídicas, até agora.



Veja como solicitar:

1 – Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e período previamente informados. Se você ainda não souber sua data e período, verifique no mesmo site quando vai estar disponível.



2 – Faça login com sua conta gov.br. Se ele ainda não possuir conta nesse nível, deve fazer logo seu cadastro ou aumentar o nível (se sua conta for bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O cidadão não deve deixar esse movimento para o dia do resgate.



3 – Ler e aceitar o Termo de Responsabilidade;



4 – Consultar: a) o valor a receber; b) a instituição que deve devolver o valor; c) a origem (tipo) do valor a receber; e d) informações adicionais, quando for o caso.



5 – Clicar na opção que o sistema indicar:



- Solicitar por aqui: significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis. Neste caso selecione uma das chaves Pix e informe os dados pessoais; Em seguida, guarde o número de protocolo, se precisar entrar em contato com a instituição.



- Solicitar via instituição: significa que a instituição não oferece a devolução por Pix no prazo de até 12 dias úteis. Neste caso, entre em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de devolução do valor. Vale lembrar que, na tela de informações dos Valores a Receber, o cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição clicando no nome dela.



Importante: na tela de informações dos valores a receber, o cidadão deve clicar no nome da instituição para consultar os canais de atendimento.