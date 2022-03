Segurados do Rioprevidência nascidos em março têm até o dia 25 deste mês para realizar a prova de vida - Governo do Rio

Publicado 28/03/2022 10:17 | Atualizado 28/03/2022 10:27

Rio - Segurados do Previ-Rio e pensionistas do Fundo Especial de previdência do Rio (Funprevi) com final de matrícula 4 podem realizar o seu Recadastramento Anual Obrigatório 2022 a partir da próxima sexta-feira, dia 1 de abril. O prazo vai até o final do mês de março.



O método de 2022 para a prova de vida é o mesmo dos anos anteriores, com a ordem de chamada pelo final de matrícula. Depois da matrícula dos segurados ou pensionistas do final 4, será a vez da matrícula com final 5, em maio e assim por diante: final 6, junho; final 7, julho; final 8, agosto. final 9, setembro; até o final 0, em outubro. No caso em que a pessoa tiver duas matrículas, o recadastramento deverá ocorrer no mês do final de matrícula mais próximo do início do ano.

A prova de vida pode ser realizada em qualquer agência do Banco Santander do país, presencialmente. O segurado ou pensionista deve apresentar o documento de identidade, válido em todo o território nacional, e a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).



Caso não seja possível ir até uma agência, por algum motivo, é preciso consultar a portaria, na página do Instituto, http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio, ou entrar em contato com o Disque Servidor, no telefone: (21) 2599-4746, para que seja orientado sobre o procedimento a ser adotado.



A prova de vida periódica tem como objetivo o aperfeiçoamento constante do cadastro geral de dados do Previ-Rio, para garantir ao Instituto as atualizações necessárias, que garantam o pagamento regular dos ex-servidores da Cidade e a seus dependentes, evitando fraudes e depósitos indevidos.



Todas as regras e o calendário do Recadastramento Previdenciário Obrigatório 2022 foram publicadas em portaria do Instituto, na edição do D.O Rio, de 15 de dezembro.



Final de matricula Mês do procedimento

1 JANEIRO 2 FEVEREIRO 3 MARÇO 4 ABRIL 5 MAIO 6 JUNHO 7 JULHO 8 AGOSTO 9 SETEMBRO 0 OUTUBRO

Entende-se como Final de Matrícula o último algarismo antes do dígito verificador. Na matrícula 000.367-9, por exemplo, o final é 7, sendo julho o mês do comparecimento