Inscrição para receber pagamento retroativo do Previ Creche vai até quinta-feiraReprodução internet

Publicado 29/03/2022 18:02 | Atualizado 29/03/2022 18:17

Rio de Janeiro - Os servidores do município do Rio de Janeiro com direito ao Previ Creche, desde o início do ano, devem se inscrever no benefício até a próxima quinta-feira, 31, para receberem os pagamentos retroativos dos meses de janeiro, fevereiro e março.

A partir de abril, o Previ Creche será pago mensalmente de acordo com os pedidos e direito do beneficiário, mas sem retroativo.

O benefício de R$ 270,43 é pago mensalmente aos segurados do Instituto de Previdência e Assistência - Previ-Rio que receberam até R$ 4.848 em dezembro do ano passado. A iniciativa faz parte do Auxílio Educação 2022, junto com o Previ Educação.





O Previ Creche pode ser requerido, a qualquer momento, até o final do mês de novembro, no site da Prefeitura do Rio, no link Para ter direito, os segurados precisam ter filhos ou dependentes legais de um até seis anos e onze meses, matriculados, no momento da inscrição, em estabelecimento particular. O benefício não é concedido ao dependente que esteja em creche ou escola pública.O Previ Creche pode ser requerido, a qualquer momento, até o final do mês de novembro, no site da Prefeitura do Rio, no link http://wpro.rio.rj.gov.br/previrio/beneficios/index.php

No momento da inscrição, o servidor deve optar por apenas um dos benefícios, ou seja o Previ Creche ou o Previ Educação. Até o próximo dia 31 de maio, desde que o pagamento não tenha acontecido, os interessados podem trocar o benefício escolhido.

Nessa etapa, não é preciso apresentar documentos, mas é necessário comprovar o vínculo escolar em dezembro de 2022 ou janeiro de 2023.

O Previ-Rio orienta os servidores a manterem os dados bancários atualizados junto aos seus órgãos ou secretarias no sistema Ergon para que o pagamento seja realizado. Os inativos e pensionistas devem fazer isso e-mail [email protected]

A Portaria com todas as regras para a concessão do Auxílio Educação 2022 foi publicada em na edição de 14 de março do Diário Oficial do Rio.