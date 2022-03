Liberação para saque do abono salarial do PIS/Pasep ficará disponível até o dia 29 de dezembro - Marcello Casal/JrAgência Brasil

Publicado 31/03/2022 14:10 | Atualizado 31/03/2022 14:16

Os trabalhadores que não sacaram o abono salarial do PIS/Pasep referente ao ano-base 2019 no tempo devido vão poder solicitar a reemissão para recebimento do dinheiro a partir desta quinta-feira, 31. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, mais de 320 mil contribuintes não sacaram o benefício. Essas pessoas deveriam ter feito o saque entre julho de 2019 e junho de 2020.

Anteriormente, o prazo para requerer um total de R$ 208 milhões do abono salarial "esquecidos" começaria em fevereiro, no entanto, o governo adiou para esta quinta-feira. O ministério informou que esse lote é diferente do já liberado neste ano, referente ao ano-base 2020, cujo calendário de pagamentos começou no dia 8 de fevereiro.



O ministério ainda ressalta que esses R$ 208 milhões "esquecidos", referente ao abono salarial, não deve ser confundido com os recursos esquecidos por brasileiros nos bancos, pelo sistema Valores a Receber do Banco Central (BC).

Veja como sacar







Caso o contribuinte peça a reemissão, terá até dia 29/12 para sacar o valor. Caso não faça o saque, somente poderá fazê-lo no calendário do próximo ano, pedindo novamente a reemissão". Para realizar o saque, o trabalhador deve fazer uma requisição formal de reemissão. O pedido poderá ser feito presencialmente, com um documento de identificação com foto em uma unidade regional do Ministério do Trabalho ou via e-mail no [email protected]

Quem tem direito



Pessoas que receberam, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias naquele em 2019. Para realizar o saque, os trabalhadores precisam estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos naquele ano, e com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou eSocial, conforme categoria da empresa.



O valor do abono salarial de 2019 ficou entre R$ 92 a R$ 1.100, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019. O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. Já o Pasep é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil.

Para consultar o benefício, os trabalhadores podem verificar se têm direito ao abono salarial por meio do telefone 158 ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.