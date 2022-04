Em dois anos de atuação da autorregulação para consignado, 855 sanções foram aplicadas a empresas - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/04/2022 09:33

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em discussão única, nesta quinta-feira, 31, o Projeto de Lei 5.374/22, de autoria dos deputados Luiz Paulo (PSD) e Lucinha (PSD), que prorroga a vigência do aumento para 40% da margem consignável dos servidores públicos do Estado do Rio. O projeto segue para sanção ou veto do governador Cláudio Castro.

O aumento da margem consignável foi estabelecido pela Lei 9.501/21 - que concedeu a medida em virtude da pandemia de coronavírus. O novo prazo seguirá a Medida Provisória 1.106/22, do Governo Federal, que entrou em vigor no dia 17 de março.

A medida provisória tem validade de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 - caso ela não seja votada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Caso aprovada, a medida tem validade até o fim de 2022. A consignação é o valor que pode ser usado do salário do servidor para pagamento de dívidas e empréstimos.