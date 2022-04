Receita Federal já recebeu mais de 7,7 milhões de declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física 2022 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 01/04/2022 18:10

As faculdades Presbiteriana Mackenzie Rio e Anhanguera oferecem auxílio gratuito para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2022. As declarações podem ser feitas e enviadas até o dia 29 de abril e as restituições têm previsão de pagamento a partir de maio. Quanto antes o contribuinte declarar seus bens, maiores são as chances de receber o valor nas primeiras fases de devolução.

Segundo dados da Receita Federal, mais de 34,1 milhões de brasileiros declararam o IR no último ano, e a expectativa é de aumento para este ano.

O projeto IR Solidário oferecido pela Mackenzie Rio ocorrerá entre este sábado até o dia 9, das 8h às 13h. O programa visa ajudar a solucionar as dúvidas dos contribuintes sobre o preenchimento e envio da declaração de ajuste. Os atendimentos serão realizados por alunos do curso de Ciências Contábeis, com orientação dos professores.



A Anhanguera, na unidade Niterói, oferece atendimentos com orientação e auxílio todas as sextas-feiras das 14h às 18h, até o dia 17 de junho, para as pessoas que precisarem fazer retificação na sua declaração. O atendimento é feito mediante marcação pelo whatsApp (21) 98858-8316.

As orientações são feitas pelo professor de Administração e Ciências Contábeis da instituição, Edmundo Lopes. “É uma forma da Faculdade dar suporte para a comunidade e contribuir com informações relevantes, explicando dúvidas, quais despesas devem ser deduzidas e outras questões pertinentes ao tema”, informa.



Segundo o professor, os erros mais comuns identificados na revisão do órgão federal são a ausência da declaração de recebimento do aluguel de imóveis, despesas com obras sem nota fiscal, aplicações financeiras como previdência privada e a dedução de gastos com educação.

O contribuinte que acabar na malha fina deve prestar esclarecimentos sobre os erros encontrados. Essas pessoas podem ficar com o CPF bloqueado, além da inaptidão de receber a restituição do imposto.

Para que não aconteça, a dica é realizar o preenchimento em etapas e acompanhar o status da declaração no site da Receita Federal. Para evitar cair na malha fina, o contribuinte deve reunir os documentos necessários com antecedência.