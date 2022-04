leis de proteção a mulheres, idosos e pcd vão entrar no conteúdo dos concursos da Polícia Militar - Foto: Divulgação Gov RJ

leis de proteção a mulheres, idosos e pcd vão entrar no conteúdo dos concursos da Polícia MilitarFoto: Divulgação Gov RJ

Publicado 01/04/2022 12:35 | Atualizado 01/04/2022 13:59

Rio de Janeiro - Os próximos editais das provas de concursos públicos para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) passarão a ter questões referentes aos Estatutos do Idoso, às leis de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Maria da Penha. A inclusão dos novos assuntos acontece para atender a Lei 9.614/22, de autoria da deputada Enfermeira Rejane (PCdoB), que foi sancionada e publicada na edição extra do Diário Oficial desta quinta-feira, 31.

O objetivo é garantir o conhecimento sobre as leis e capacitar os policiais na atuação de casos de violência contra estes cidadãos. “A capacitação dos policiais militares surge como uma possibilidade de amparo, auxílio e socorro às vítimas de violência. Hoje vemos agentes despreparados para lidar de forma adequada nessas situações”, justificou a autora, que também é presidente da Comissão de Direitos da Mulher da Alerj.



O Poder Executivo regulamentará a norma através de decretos. A lei é de coautoria dos deputados Tia Ju (REP), Bebeto (Pode), Waldeck Carneiro (PSB), Flávio Serafini (PSOL), Dionísio Lins (PP), Márcio Canella (União), Zeidan (PT) e Átila Nunes (PSD).